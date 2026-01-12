Desgarrador: Yeison Jiménez había revelado su mayor miedo antes de morir. ¿Cuál era?

Yeison Jiménez, a lo largo de su carrera, siempre se caracterizó por ser un artista carismático, que transmitía una energía única y que se acostumbró a hablar de manera abierta en las entrevistas.

'El niño de Manzanares' no soló dialogó con la prensa y con sus seguidores de sus éxitos y sus inspiraciones, sino que también de los momentos que más marcaron su vida e, incluso, de sus miedos.

RELACIONADO Hermana de Yeison Jiménez rompió el silencio y le dedicó sentido mensaje a la esposa del artista

Fue así como, en una dinámica de preguntas que hizo en julio de 2022, confesó cuál era el miedo más grande de su vida y, desafortunadamente, se terminó cumpliendo tras su inesperada muerte.

Yeison Jiménez confesó cuál era el mayor miedo de su vida

Durante la dinámica de preguntas que Yeison Jiménez realizó en el 2022, un internauta le preguntó por su mayor miedo y él respondió sin filtros.

"Mi mayor miedo es no ver crecer a mis hijas. Eso me produce mucho miedo", afirmó el cantante.

Yeison Jiménez, el intérprete de 'Aventurero' y 'Tenías razón', era esposo de Sonia Restrepo y padre de Camila, Thaliana y Santiago.

¿Qué se sabe acerca de las exequias y los homenajes a Yeison Jiménez?

Los cuerpos de Yeison Jiménez y de las otras cinco personas que fallecieron en el accidente aéreo de Paipa aún se encuentran en Medicina Legal.

Por lo tanto, la familia y la organización de Yeison Jiménez han aclaro que no hay fechas, horarios ni lugares confirmados.

"Por el momento, no podemos confirmar una fecha ni un lugar definido para el acto conmemorativo, ya que es necesario esperar la culminación de los protocolos establecidos por Medicina Legal, los cuales permitirán, de manera responsable, la organización de los homenajes de despedida", se planteó en un comunicado.

RELACIONADO La familia de Yeison Jiménez emitió un COMUNICADO importante acerca de las exequias y los homenajes

"Una vez se cuente con información oficial y confirmada, será comunicada oportunamente a los medios de comunicación y al público en general por los canales autorizados", se añadió.