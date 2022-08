La historia de Gustavo Petro contada por su hija: ‘‘Mi papá es muy terco’’

Ya se conoce al Gustavo Petro senador, alcalde y candidato, pero poco se conoce de su faceta familiar: de padre y de abuelo, Noticias RCN habló con su hija mayor, Andrea Petro, para contarnos detalles tan íntimos del nuevo presidente de la República.

¿Dónde estuvo todos estos años Andrea Petro?

Yo estuve en Francia, haciendo mi familia, mis estudios, soy profesional en Logística Internacional, y nada, pues he estado alejada de todo este mundo político durante ya12 años que estuve en el extranjero.

¿Cómo fue salir del país a tan corta edad sobre todo en medio de amenazas?

Si, es que yo quería ser normal, quería que la gente no me juzgara, no me quisiera por la persona que creen que es, quería ser yo misma, quería crear mi propia vida, quería demostrarme a mi misma que yo si podía ser alguien diferente a la hija de Petro, entonces si yo me fui, no me arrepiento.

¿Cómo es el Petro abuelo?

Es que el no ha tenido mucho la oportunidad de ser abuelo, el es una persona super amorosa con los niños chiquitos, el se muere por las chiquitas, las chiquitas le dicen ‘papá Gus’ y yo siempre lo admiro y me da como sentimiento, como una cosa acá, como ¡si lo van a ver, lo van a ver!, pero es difícil porque a la distancia se los muestro en fotos, se los muestro en la tele, ellos lo reconocen, pero si vamos a tratar de tener una cercanía más como esa relación de abuelo y nietas, vamos a tratar que sean las cosas más fáciles, bueno, ahora es presidente no va a ser tan fácil.

‘‘En mi matrimonio nos reunimos’’

Cabe recordar que en Noticias RCN donde estuvo el nuevo mandatario Gustavo Petro, aseguró que después de las elecciones quería reunir a todos sus hijos y sus dos nietas. ¿Sera posible esta vez?

''La ultima vez que estuvimos fue en mi matrimonio, que ya no es de actualidad y fue la ultima vez que estuvimos todos sus hijos reunidos, ahora lamentablemente mi hermano Andrés pues no pudo venir porque él es refugiado político en Canadá y pues ya lo que son las reglas y todas las instituciones internacionales no le permiten venir aquí a Colombia, entonces para nosotros es muy difícil estar sin él'' indicó Andrea.

¿Cómo hijos de presidente cómo manejar lo que dicen para no embarrarla?

Lo que pasa es que yo siempre voy a quedar radicada en Francia, porque tengo la vida con mis hijas allá y para mi lo primordial es preservar a mis hijas y tener como una estabilidad, entonces sí, de vez en cuando voy a dar mis opiniones, siempre van a ser mis opiniones y ya después con la experiencia cuando era mas joven como decimos, la embarrábamos un poquito más pero siempre será mi opinión, y mi papá siempre ha respetado nuestras propias opiniones.

¿Cuál es su principal crítica a su papá?

Ay, es que el es terco, eso todo el mundo lo sabe y yo también soy terca entonces dos tercos cuando se juntan es complicado, pero el también puede cometer errores, yo también cometo errores y siempre estamos los hijos al lado de el para aconsejarlo, para guiarlo, para decirle, mira dijiste tal y tal cosa, no estuvo muy bonito, trata de corregirlo la próxima vez y siempre nos ha escuchado.

¿Qué le dice al oído Andrea Petro a Gustavo Petro?

¡Te quiero mucho!