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Hijo de Diomedes Díaz aceptó los cargos por secuestro y tortura: ¿Qué vendrá para el caso?

A Luis Mariano Díaz lo señalan por haber participado en un secuestro ocurrido en 2025 relacionado con el ‘gota a gota’.

Noticias RCN

julio 04 de 2026
05:33 p. m.
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Luis Mariano Díaz, hijo del legendario cantante Diomedes Díaz, aceptó los cargos por secuestro simple agravado y tortura. Esto, en medio de la audiencia y a través de un preacuerdo logrado con la Fiscalía.

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Los hechos habrían ocurrido en Barranquilla. “Señora juez, acepto la responsabilidad y la negociación efectuada por la Fiscalía”, declaró Díaz cuando le preguntaron sobre la aceptación de los cargos.

¿Qué papel habría tenido en el caso?

En caso de que un juez apruebe el preacuerdo, el hijo del fallecido artista podría enfrentar una condena de hasta 70 meses de prisión (más de cinco años), aunque los términos definitorios aún no han sido suscritos.

De acuerdo con la investigación, Díaz habría tenido una participación relevante en el caso. El ente acusador sostiene que presuntamente asumió el control del secuestro y agredió físicamente a la víctima, golpeándola con la cacha de un arma de fuego mientras le exigía el pago de una supuesta deuda relacionada con préstamos ‘gota a gota’.

¿De cuánto era la deuda?

Los cargos incluyen secuestro simple, agravado y atenuado; en concurso con tortura. El proceso seguirá, pero con el preacuerdo se avanza en torno a la búsqueda de pruebas.

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Para entender el caso, hay que remontarse al 23 de agosto de 2025. Se sospecha que el hijo del cantante habría estado articulado con otras 20 personas y habrían llegado en motocicleta para amenazar a Carlos Alfredo Mejía Vargas, la víctima.

De acuerdo con la señalada deuda, se estima que habría sido de 15 millones de pesos. La víctima asegura que la mantuvieron secuestrada por varias horas en una vivienda bajo tortura.

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