CANAL RCN
Colombia

Hijo golpeaba salvajemente a su madre hasta dejarla inconsciente: lo enviaron a la cárcel

El atroz caso de violencia intrafamiliar ocurría de forma recurrente en el interior de una vivienda del barrio Once de Enero, en Puerto Asís, Putumayo.

Hijo golpeaba salvajemente a su madre hasta dejarla inconsciente: lo enviaron a la cárcel
Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

enero 20 de 2026
06:52 p. m.
Las autoridades lograron la captura de un joven señalado de golpear y maltratar a su propia madre en su vivienda, en Putumayo. El material probatorio en poder de la Fiscalía no solo permitió su judicialización, sino que, además fue enviado a la cárcel.

Se trata de un joven de 21 años, identificado como Yeison Stiven Fajardo Quintero, imputado por presuntamente ser el responsable de agredir física y verbalmente a su madre.

Uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura contra Fajardo Quintero, en vía pública de Puerto Asís.

Así era como un hijo sin escrúpulos golpeaba a su madre

De acuerdo con la investigación, la mujer de 42 años, entre febrero y noviembre de 2025, en el barrio Once de Enero de Puerto Asís, venía sosteniendo reiteradas discusiones con su hijo.

El informe de la Fiscalía señala que esta situación era detonada “por temas de dinero y documentos personales”.

Asimismo, entregó detalles de cómo escalaban las violentas discusiones entre madre e hijo:

En medio de los reclamos, Fajardo Quintero, al parecer, la insultó, golpeó y amenazó de muerte (...) Como consecuencia de las agresiones, la mujer fue trasladada en dos oportunidades a un centro asistencial, donde recibió incapacidades de 8 y 10 días.

Hijo se declaró inocente de golpear a su madre

Tras la captura del señalado de agredir cruelmente a su propia madre, una fiscal de la Seccional Putumayo le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Las evidencias recolectadas por la Fiscalía permitieron que la juez le dictara medida de aseguramiento en centro carcelario.

El procesado no aceptó el cargo y permanecerá privado de la libertad, mientras avanza el caso.

