Historia de José Vicente Mantilla, atleta ejemplo de tenacidad: recibió un trasplante y fue medallista

José Vicente Mantilla, un colombiano que recibió un trasplante de riñón en 2020, es un ejemplo de que la vida continúa a pesar de las dificultades.

Aquejado por una enfermedad crónica renal de origen desconocido, Mantilla esperó un año y medio para recibir la donación que cambiaría su destino: “Antes de recibirlo, fue muy duro porque, pues como todo mundo nos preguntamos, el porqué la enfermedad”. Su mentalidad ganadora fue fundamental durante el proceso.

Del trasplante de riñón a ser medallista

Este deportista originario de Santander recibió el trasplante en el HIC - Instituto Cardiovascular de Floridablanca.

El esfuerzo dio frutos al representar a Colombia en Alemania durante los Juegos Mundiales de Trasplantados de Dresde, evento en el cual no solo demostró disciplina, sino que también se colgó una medalla de bronce en los 400 metros. Mantilla también consiguió destacadas posiciones, logrando dos sextos lugares en las pruebas de 1500 y 5000 metros.

“Se siente, pues una alegría, una satisfacción de haber logrado esto después de tanto esfuerzo y entrenamiento. Es algo muy bonito que quería traerle a Colombia”, contó Mantilla, quien se siente orgulloso de los logros que ha conseguido con dedicación.

Actividad física: clave en la recuperación

Según los expertos, la actividad física es fundamental para los pacientes trasplantados, debido a que el ejercicio es parte esencial de su reacondicionamiento. “Desde el principio se les inculca a los pacientes la importancia de la actividad y el trabajo como parte de su vuelta a la sociedad”, explicó el especialista en nefrología y trasplante renal, Juan Gelvez, quien hace parte del centro especializado en nefrología y urología del Hospital Internacional de Colombia - HIC.

El próximo desafío para Mantilla será la media maratón de Bucaramanga, fijada para el 12 de octubre. Actualmente, hace parte de la Selección Colombiana de Deportistas Trasplantados.