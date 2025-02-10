Investigan las condiciones en que fue dejado en libertad presunto feminicida de Nalfi Blanco

El Consejo Nacional de Disciplina Judicial ordenó investigar las actuaciones que permitieron la libertad de Jorge Leonardo Piña Rodríguez, presunto feminicida de Nalfi Esther Blanco Olmos, cuyo caso ha provocado conmoción en la Costa Caribe por las dudas sobre el manejo procesal.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que fue dejado en libertad el hombre señalado como presunto responsable del feminicidio ocurrido el 30 de noviembre de 2024 en el barrio San Carlos, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

Compulsan copias para investigar libertad de presunto feminicida

El anuncio de la investigación disciplinaria lo hizo el presidente de la Comisión, Mauricio Rodríguez Tamayo, quien confirmó la compulsa de copias a la Comisión Seccional de ese departamento para que se indague si hubo irregularidades o negligencias en la actuación judicial que permitió la excarcelación del procesado.

La decisión surge luego de que el caso generara un profundo malestar en la opinión pública y entre los familiares de la víctima, quienes denunciaron presuntas fallas en el procedimiento.

A través de un comunicado el 30 de septiembre, la familia de Nalfi Esther Blanco expresó su “desconcierto y profundo dolor” por la liberación de Piña Rodríguez. En el documento, señalaron que la audiencia en la que se tomó la decisión se habría realizado sin la presencia del Ministerio Público, una situación que, de confirmarse, representaría una grave vulneración al debido proceso.

El caso de la profesora Nalfi Blanco que estremeció a Atlántico

Piña Rodríguez había sido capturado tras entregarse a las autoridades, luego de que testigos —entre ellos vecinos y allegados— relataran una fuerte discusión con su expareja el día de los hechos.

Nalfi Esther Blanco fue hallada sin vida en la vivienda que compartía con el hombre, y desde entonces el caso fue tratado como un presunto feminicidio por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, casi diez meses después del crimen, un juez promiscuo de Sabanalarga ordenó la libertad inmediata del sospechoso por vencimiento de términos, al considerar que se había superado el tiempo máximo permitido para mantenerlo detenido preventivamente sin que el proceso avanzara hacia juicio.

El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial aseguró que esa jurisdicción verificará si los funcionarios judiciales actuaron conforme a la ley y si hubo omisiones que afectaran el desarrollo del proceso penal.