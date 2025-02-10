CANAL RCN
Colombia

Investigan las condiciones en que fue dejado en libertad presunto feminicida de Nalfi Blanco

La justicia disciplinaria investigará las condiciones en las que quedó libre Jorge Leonardo Piña Rodríguez, señalado feminicida de la docente.

Investigan las condiciones en que fue dejado en libertad presunto feminicida de Nalfi Blanco
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
03:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Consejo Nacional de Disciplina Judicial ordenó investigar las actuaciones que permitieron la libertad de Jorge Leonardo Piña Rodríguez, presunto feminicida de Nalfi Esther Blanco Olmos, cuyo caso ha provocado conmoción en la Costa Caribe por las dudas sobre el manejo procesal.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que fue dejado en libertad el hombre señalado como presunto responsable del feminicidio ocurrido el 30 de noviembre de 2024 en el barrio San Carlos, en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.

Intento de feminicidio: mujer fue apuñalada 27 veces por su novio en Medellín
RELACIONADO

Intento de feminicidio: mujer fue apuñalada 27 veces por su novio en Medellín

Compulsan copias para investigar libertad de presunto feminicida

El anuncio de la investigación disciplinaria lo hizo el presidente de la Comisión, Mauricio Rodríguez Tamayo, quien confirmó la compulsa de copias a la Comisión Seccional de ese departamento para que se indague si hubo irregularidades o negligencias en la actuación judicial que permitió la excarcelación del procesado.

La decisión surge luego de que el caso generara un profundo malestar en la opinión pública y entre los familiares de la víctima, quienes denunciaron presuntas fallas en el procedimiento.

A través de un comunicado el 30 de septiembre, la familia de Nalfi Esther Blanco expresó su “desconcierto y profundo dolor” por la liberación de Piña Rodríguez. En el documento, señalaron que la audiencia en la que se tomó la decisión se habría realizado sin la presencia del Ministerio Público, una situación que, de confirmarse, representaría una grave vulneración al debido proceso.

Atroz feminicidio en Bosa: su pareja la asfixió e intentó desaparecerla quemando su casa
RELACIONADO

Atroz feminicidio en Bosa: su pareja la asfixió e intentó desaparecerla quemando su casa

El caso de la profesora Nalfi Blanco que estremeció a Atlántico

Piña Rodríguez había sido capturado tras entregarse a las autoridades, luego de que testigos —entre ellos vecinos y allegados— relataran una fuerte discusión con su expareja el día de los hechos.

Nalfi Esther Blanco fue hallada sin vida en la vivienda que compartía con el hombre, y desde entonces el caso fue tratado como un presunto feminicidio por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, casi diez meses después del crimen, un juez promiscuo de Sabanalarga ordenó la libertad inmediata del sospechoso por vencimiento de términos, al considerar que se había superado el tiempo máximo permitido para mantenerlo detenido preventivamente sin que el proceso avanzara hacia juicio.

El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial aseguró que esa jurisdicción verificará si los funcionarios judiciales actuaron conforme a la ley y si hubo omisiones que afectaran el desarrollo del proceso penal.

Familia de Karina Rincón exige justicia tras intento de feminicidio en Bogotá
RELACIONADO

Familia de Karina Rincón exige justicia tras intento de feminicidio en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

La condena que recibió el docente que abusó sexualmente a nueve estudiantes en Cali

México

Hermana de B-King dijo en sus exequias que no quiere conocer detalles del caso

Fiscalía General de la Nación

Aseguran a presunto integrante del ELN por secuestro en Norte de Santander

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 2 de octubre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy jueves 2 de octubre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Viral

¿Por qué hay personas que sueñan siéndole infiel a sus parejas? Esto dice la Psicología

¿Qué dice el subconsciente de quienes sueñan con ser infiel a su pareja? El significado desde la Psicología

FIFA

El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Trump anuncia recortes permanentes en el gobierno federal

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética