Familia reveló las últimas palabras del soldado asesinado por un ataque con drones en Norte de Santander

Recientemente, un ataque con drones explosivos dejó un soldado muerto en Norte de Santander, un hecho que enluta a una familia y que deja ver, una vez más, los riesgos que enfrentan los integrantes de la Fuerza Pública en zonas donde operan grupos armados ilegales.

La víctima fue identificada como Wilson Andrés Guevara Bermeo, soldado profesional que llevaba varios años prestando servicio en esa región del país.

Tras conocerse su muerte, su hermana Alejandra Guevara compartió un emotivo testimonio en el que recordó quién era el uniformado y cuáles eran sus sueños.

¿Quién era Wilson Andrés Guevara Bermeo?

Entre lágrimas, Alejandra describió a su hermano como una persona alegre y muy cercana a su familia.

Wilson Andrés era mi hermano mayor, él era el único hijo varón de mi mamá. Nosotras somos dos mujeres y él era el mayor. Mi hermano era una persona extrovertida.

Su fallecimiento ha generado profundo dolor entre sus seres queridos, quienes lo recuerdan como un hombre comprometido con su trabajo y con el bienestar de quienes lo rodeaban.

¿Tenía comunicación constante con su familia?

La hermana del uniformado explicó que Wilson llevaba años como soldado profesional y que desde que fue asignado a Norte de Santander la preocupación era constante debido a las condiciones de seguridad en la zona.

Según relató, el contacto con su familia era permanente. Todos los días intentaba comunicarse con su madre y, cuando no podía hacerlo por falta de señal, siempre les avisaba con anticipación.

Cuando no tenía señal le decía a mi mamá que iba para un lugar donde no tenía cobertura y por eso no podía escribir.

¿Cuál fue la última conversación que tuvieron?

Uno de los momentos más conmovedores de su relato fue cuando recordó las últimas palabras que intercambió con su hermano pocas horas antes del ataque.

Alejandra contó que habló con él durante la mañana, antes de iniciar su jornada laboral. En esa conversación, Wilson le expresó su cariño y le pidió que se cuidara.

Lo último que me dijo fue: ‘Ratica, Dios me la bendiga, que le vaya bien en ese trabajo, se cuida mucho’. Y yo le respondí: ‘Bueno papi, Dios me lo bendiga, se cuida también, estamos hablando’

Sin saberlo, esa terminaría siendo la última vez que escucharía su voz.

Soldado asesinado por dron del ELN en Norte de Santander, tenía un hijo

Por otro lado, más allá de su carrera militar, Wilson tenía una motivación que guiaba gran parte de sus esfuerzos: su hijo.

De acuerdo con Alejandra, uno de los mayores anhelos del uniformado era convertirse en un ejemplo para el menor y dejarle un legado de orgullo.

Tenía un bebé. Él decía que quería que su hijo estuviera orgulloso de él.