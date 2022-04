El testimonio inédito de un narco: el hombre de confianza de 'Otoniel'

Carlos Antonio Moreno Tuberquia, amigo de la infancia de ‘Otoniel’ y segundo al mando del Clan del Golfo, le relató a la Fiscalía detalles de la manera cómo funciona el tráfico de coca en el clan. Por primera vez se conoce la declaración de alias Nicolás extraditado a Estados Unidos y colaborador de la justicia.



Las tragedias tienen rostro y en este caso es el de Blanca Cartagena que se transfigura cada vez que recuerda a su hermano José Gilmar : “A él no no lo mataron a tiros, lo cogieron, lo torturaron, le hicieron cuánta cosa encontraron para hacerle y luego lo dejaron en el canal botado porque la idea era que nadie lo reconociera”.

Del horror le queda la tristeza de un viejo periódico por el que se enteró. Lo mataron por defender la tierra bananera que el clan se quería quedar. “No fue capaz con la voluntad de mi hermano y era una persona a quien no le interesara la plata sino las comunidades y eso sería un estorbo en la vida de él (de 'Otoniel')”, dice Blanca.

Años después alguien sin tapujos habló ante la Fiscalía del negocio por el que asesinaron a José Gilmar, el hermano de Blanca.



Una de las estrategias del clan es sembrar coca y sacarla camuflada en el tesoro de la región: el banano.



“Busca personas que tengan empresas constituidas y que exporten la fruta para donde ellos necesitan enviar la mercancía”, Es decir, el banano siempre va a estar contaminado. Ese es el testimonio de Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias Nicolás, que por primera vez se hace público. Un amigo de la infancia de ‘Otoniel’ y quien conocía de memoria como salía la coca del país. Hace unos meses se decidió a hablar.

En muchas ocasiones no saben los dueños y hacen contacto con ellos y les dan un porcentaje en la cantidad que metan en el contenedor que vayan a enviar hacia Europa

‘Nicolás’ fue capturado en agosto de 2018, era el segundo de Otoniel. Ya detenido, y con una pena 20 años encima, decidió que era hora relatar detalles del negocio dentro del clan.

Con empresas de papel legalizaron miles de millones mal habidos. “Van constituyendo empresas y empiezan a darles dando movimientos, ¿qué es movimientos? hacer envíos. Voy constituyendo empresas para irles dando movimiento, que tengan antigüedad de uno o dos años para acreditarlas", asegura.

Aunque ya no trafica, el objetivo de negocio terminó por afectar a Blanca quien camina en busca de justicia. Primero buscaban tierra al precio que fuera.



“Así me cueste la vida, pero tengo que saber por qué. Yo no sé mi familia quiere saber la verdad como yo la quiero saber, pero así me toque ir a donde me toque ir, si algún día me toca preguntarle al mismo ‘Otoniel’ por qué pasó lo que pasó; yo lo haría”, afirma Blanca.

Desde la selva, 'Otoniel' dominó al clan

Pese a que no hay prueba de que ‘Nicolás’ alguna vez haya mencionado a su amigo ‘Otoniel’, es público que, desde la selva, el capo llenó el mundo de coca.



“Tenía la capacidad de estar negociando directamente con los narcotraficantes de la Segunda Marquetalia, a su vez estar haciendo negocios con la Ndrangheta italiana, con Balkan Cartel de los Balcanes, con las organizaciones criminales en los Países Bajos”, explicó un investigador de la Policía.



Y desde la selva dominaba al clan. Como era el rey del negocio, alguna vez sus enemigos, como ‘Romaña’, le ofrecieron protección, pero los narcos no conocen de lealtad.

Delatar ante la Fiscalía detalles del esquema de producción y comercialización de coca hicieron a ‘Nicolás’ acreedor de la ira de algunos de los que habló, por eso desesperado él mismo insistió en su extradición.



‘Nicolás’ ya fue extraditado mientras que Blanca aún quisiera tener al frente ‘Otoniel’.