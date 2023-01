Autoridades ordenan capturar a sujeto que envenenó a su hijastro de 7 años con una gaseosa

El pasado 4 de diciembre se registró una terrible tragedia en Soledad, Atlántico, luego de que un niño de 5 años perdiera la vida.

El instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el menor falleció como consecuencia de un posible envenenamiento al encontrar una alta presencia de un químico en su cuerpo.

Al parecer, quien le habría suministrado la sustancia habría sido su padrastro. El hombre, identificado como Sabel José Beleño Muñoz, presuntamente agregó la sustancia tóxica en una bebida gaseosa que luego le ofreció al menor y a su hermano de 5 años.

El otro niño también resultó gravemente afectado, pero logró salvarse tras ser ingresado a una Unidad de Cuidados Intensivos. Según su testimonio, Beleño les ofreció dinero para ingerir la bebida.

Una vez se conocieron los hechos, se iniciaron las labores investigativas para determinar la responsabilidad del hombre y como resultado, fue emitida una orden de captura en su contra por el delito de tentativa de homicidio y homicidio agravado.

Sin embargo, las autoridades aún no han logrado dar con el paradero del hombre que se encuentra prófugo de la justicia.

Es importante mencionar que Sabel Beleño tenía el beneficio de detención domiciliaria, puesto que tiene una condena por porte ilegal de armas.

Sobre la madre de los menores, se sabe que no se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos porque había salido a realizar unas compras y que no tiene intenciones de denunciar a su compañero.

“A mí me llamó el CTI para que denunciara, pero yo no voy a poner denuncia. No por defenderlo, solo que sé que le va a ir peor que lo que hizo a mis hijos. Él no se ha vuelto a comunicar conmigo, la última vez que lo vi fue cuando salió del hospital”, señaló.

