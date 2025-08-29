CANAL RCN
Hincha del Atlético Bucaramanga que fue apuñalado en Barranquilla sigue sin ser trasladado a Santander

El joven empresario necesita una cirugía de emergencia, por cuenta de un coagulo pulmonar.

agosto 29 de 2025
09:27 a. m.
Julián Yomayusa Delgado, el empresario de 34 años que fue apuñalado a puertas del Estadio Metropolitano de Barranquilla, previo al encuentro entre el Junior y el Atlético Bucaramanga, el pasado lunes 18 de agosto, sigue sin ser trasladado a Santander.

Su madre, Esperanza Delgado, denuncia que ha estado consultando en numerosas clínicas y ninguna tiene una solicitud de remisión para Julián, que requiere de una cirugía de emergencia, por un coagulo en un pulmón.

No se explica cómo es que la Nueva EPS no ha autorizado el traslado, pasados 10 días del ataque, en el que también se vieron afectados un amigo cercano y su esposa.

¿Qué se sabe sobre el ataque del que Julián y sus amigos fueron víctimas?

Aprovechando un viaje de negocios a la capital del Atlántico, Julián quiso ver al Atlético Bucaramanga jugando en el estadio Metropolitano, contra el equipo local.

Sin embargo, a su llegada al estadio, fue interceptado por integrantes las barras bravas del Junior, que al notar que iba en apoyo del equipo Bumangués, decidieron golpearlo y atracarlo:

“En el sitio había muchas personas y, entre ellos, aparecieron unos delincuentes que lo agredieron. Le propinaron nueve puñaladas” recordó su madre, con dolor.

Entonces, fue trasladado de emergencia un centro médico local en el que ha sido atendido, aunque lejos de su familia.

De acuerdo con la señora Delgado, “la clínica Campbell colocó la solicitud de remisión, porque son ellos los que tienen que hacer la solicitud”. Pero debido a que la Nueva EPS no ha tramitado su solicitud, ella también hizo “una carta, para que lo remitan a su lugar de origen, que es Bucaramanga, porque él en Barranquilla no tiene una red de apoyo”.

Otro hincha del Atlético Bucaramanga fue apuñalado en la misma semana:

La violencia en contra de hinchas del Atlético Bucaramanga parece no terminar. La misma semana en la que Julián fue atacado, Jonathan David Pabón, otro hincha ferviente del equipo bumangués, recibió varias puñaladas a manos de integrantes de las barras bravas del Cúcuta Deportivo.

Ocurrió en medio de las ferias y fiestas patronales del municipio de Chitagá, en Norte de Santander, y, de acuerdo con las autoridades locales, los agresores la emprendieron en contra de David por llevar la camiseta de su equipo.

