Capturan al hombre que golpeó brutalmente a una mujer en vía pública de Cartagena

Un nuevo caso de violencia basada en género que ocurrió en Cartagena causó conmoción luego de que un hombre, identificado como Franklin Jiménez, agredió físicamente a su expareja en plena vía pública de la capital de Bolívar. El hombre fue identificado a través de un video que registró la brutal golpiza y fue viral en redes sociales.

El contenido provocó indignación en la comunidad cartagenera y obligó a las autoridades a tomar medidas. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ordenó a la Policía localizar tanto al agresor como a la víctima con el objetivo de que el responsable enfrente la justicia y que la víctima reciba el apoyo necesario.

Autoridades buscaron al responsable de la agresión

“¡Aquí está el agresor! Cínico y justificando su actuar, como era de esperarse. Sintió la presión luego de que ayer publicamos el video y nuestra Policía de Cartagena, con el apoyo de la Secretaría del Interior, trabajaran en su búsqueda”, indicó el alcalde en su cuenta de X.

"Rechazamos de manera contundente y categórica cualquier hecho o acto de violencia contra nuestra mujer", Bruno Hernández, secretario del Interior de Cartagena, tras este hecho de violencia de género en la vía pública.

Por su parte, según las autoridades locales, el agresor intentó justificar su accionar alegando defensa propia, argumento que deberá ser evaluado por un juez de la República.

Mientras tanto, la Alcaldía interpuso una denuncia penal por tentativa de homicidio, mostrando un claro mensaje de rechazo hacia la violencia de género y subrayando la importancia de que las víctimas denuncien para que se puedan tomar acciones legales.

Para combatir eficazmente esta problemática, Cartagena busca implementar estrategias que fortalezcan la denuncia pública y ofrezcan protección integral a las víctimas. Lo que para algunos parece ser un episodio más de violencia de género, para las autoridades se traduce en un punto de inflexión donde se reitera la importancia de la protección de los derechos de las mujeres y el compromiso de las autoridades con la justicia.