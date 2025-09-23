CANAL RCN
Colombia

Cayó red de mujeres señalada de drogar a hombres mayores para robarles sus pertenencias

Las mujeres señaladas habrían contactado a hombres mayores para ganar su confianza, suministrarles medicamentos y robarlos.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
10:23 a. m.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Nadia Mireya Gómez Niño, Paula Andrea Ladino Mota y Alejandra Morales Marulanda, tres mujeres señaladas como presuntas responsables de una serie de robos cometidos en Manizales, Caldas mediante el uso de sustancias químicas para inducir la inconsciencia de sus víctimas.

Según las investigaciones, las mujeres habrían contactado a hombres mayores a través de redes sociales, ganándose su confianza para posteriormente suministrarles medicamentos que los dejaban en estado de indefensión, facilitando así el hurto de sus pertenencias.

La millonaria suma que una de ellas le habría robado a una víctima

Uno de los casos más graves ocurrió el pasado 7 de junio, cuando Gómez Niño habría viajado desde Bogotá hasta Manizales para asistir a una fiesta en la vivienda de su víctima, ubicada en el barrio La Sultana.

Allí, presuntamente le ofreció una bebida adulterada que lo dejó inconsciente, permitiéndole sustraer cadenas de oro, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos valorados en 34 millones 500 mil pesos.

Las mujeres son señaladas de un robo en el Parque Olaya Herrera

Otro hecho, registrado el 1 de junio, involucra a Ladino Mota y Morales Marulanda, quienes habrían abordado a dos hombres en el Parque Olaya.

Tras convencerlos de ir a una casa en el sector de Villa Luz, les habrían suministrado una sustancia que los dejó inconscientes, logrando así apoderarse de dinero y artículos valorados en más de seis millones de pesos.

Ante estos hechos, un fiscal de la Seccional Caldas imputó a las tres mujeres el delito de hurto calificado y agravado. Ninguna aceptó los cargos. Como medida preventiva, un juez de control de garantías ordenó la reclusión en centro carcelario para dos de las procesadas, mientras que Morales Marulanda continuará vinculada al proceso sin medida privativa de la libertad.

