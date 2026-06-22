Descubren a un hombre que vigilaba, perseguía y amenazaba de muerte a su expareja en Boyacá

El caso se originó en el municipio de Siachoque, en Boyacá, donde la Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación por un presunto patrón de violencia intrafamiliar agravada.

El proceso judicial pasó por juicio oral en primera instancia, donde el acusado fue absuelto. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión al considerar que el material probatorio demostraba un ciclo sostenido de violencia psicológica.

El caso fue revisado por el Tribunal Superior de Tunja, que finalmente emitió la condena.

Hombre vigilaba, perseguía y amenazaba de muerte a su expareja en Boyacá

Producto de la labor investigativa, la Fiscalía estableció que durante varios meses el hombre habría ejercido un ciclo de violencia psicológica sistemática contra su pareja.

Entre las conductas identificadas se encuentran:

Humillaciones constantes

Menosprecio hacia la víctima

Manipulación emocional

Conductas de persecución y hostigamiento

Según el ente acusador, estos comportamientos permitieron estructurar el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Todas las agresiones habrían empezado después de terminar la relación

Las pruebas recopiladas indican que, una vez terminó la relación sentimental, el presunto agresor incrementó el acoso contra la víctima.

De acuerdo con la investigación, el hombre vigilaba de manera permanente los movimientos de su expareja, generando episodios de seguimiento constante.

Además, se señala que la esperaba en inmediaciones de su lugar de trabajo y de su residencia para increparla y amenazarla de muerte.

¿Qué efectos tuvo la violencia en la víctima?

Dentro del proceso judicial se ordenaron valoraciones psicológicas que evidenciaron afectaciones directas en la salud mental de la mujer.

Los informes concluyeron que la víctima presentaba:

Cuadros permanentes de intranquilidad y nerviosismo

Miedo a permanecer sola en distintos espacios

Sensación constante de posible ataque en cualquier momento

Angustia por la seguridad de su hijo, su familia y su nueva pareja

Estas conclusiones fueron tenidas en cuenta como parte del acervo probatorio del caso.

¿Por qué primero lo absolvieron del caso y después sí lo sentenciaron?

En el juicio oral de primera instancia, un juez de conocimiento emitió una decisión absolutoria a favor del acusado.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación apeló el fallo, argumentando que las pruebas recopiladas evidenciaban la existencia de un patrón de violencia psicológica sostenida.

Por su parte, el Tribunal Superior de Tunja revisó el expediente y decidió revocar la absolución inicial.

Tras el análisis del caso, el alto tribunal concluyó la responsabilidad del acusado por el delito de violencia intrafamiliar agravada. La sentencia impuesta fue de seis años y ocho meses de prisión, pena que deberá cumplir en establecimiento carcelario.