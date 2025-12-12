CANAL RCN
Colombia

Dian le pone la lupa al contrabando en diciembre: se pone en marcha el Plan Navidad

Aprovechando las festividades, la entidad quiere impedir la venta de productos de contrabando.

Plan Navidad de la Dian contra el contrabando.
Plan Navidad de la Dian contra el contrabando. Foto: Dian.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
12:28 p. m.
Con la llegada de las fiestas decembrinas, la Dian ha adelantado acciones para hacerle frente al contrabando.

Desde este viernes 12 de diciembre, la entidad estará presente en 13 ciudades con el Plan Navidad: Bogotá, Cali, Ibagué, Pereira, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Montería, Riohacha, Valledupar, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

Los productos más cotizados del contrabando

Más de 500 funcionarios (de la Polfa, Dian, Invima y entidades locales) serán responsables de la mega operación. Las autoridades tienen referenciados los locales y zonas con alta cantidad de comercio que podrían estar incurriendo en contrabando.

Algunos de los productos son alcohol, cigarrillos, dispositivos tecnológicos y calzado. De acuerdo con la Dian, suelen ser los que más controles evaden.

Para ello, se revisarán con lupa las bodegas o depósitos, así como se solicitará información detallada de los productos. Serán 14 mil visitas en total.

¿Cuánto dinero genera el contrabando?

En 2024, la Dian presentó un informe con el panorama del contrabando, un delito que está consagrado en el artículo 319 del Código Penal. La pena puede ser de cuatro a ocho años de cárcel, junto con una multa de 200-300% del valor de los productos.

Hay dos tipos de contrabando: abierto y técnico. El primero corresponde a la mercancía sin declaración de importación, mientras que la segunda es la que se presenta con información equivocada.

Entre 2018 y 2022, hubo más contrabando técnico (90%), promediando 6.234 millones de dólares. Los productos provinieron principalmente de China, Estados Unidos y Bolivia.

Los tres países representaron 588 millones de dólares en promedio, lo que es igual a una participación del 10%. El resto lo concentraron Panamá, Brasil, Alemania, India, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Suiza, Italia, Canadá, España, Hungría y Austria.

Frente al contrabando abierto, las mercancías vinieron de Bolivia, México, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Aruba, Brasil y Tailandia.

