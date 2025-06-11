Reportero gráfico reveló 100 fotos inéditas de la crueldad del holocausto en el Palacio de Justicia

En el Archivo General de la Nación se reveló una exposición de fotografías inéditas de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, hace 40 años.

Rafael González, un reportero gráfico que cubrió minuto a minuto el holocausto y que vivió en carne propia uno de los peores hechos de violencia del país, hizo públicas en una exposición una serie de fotografías que guardó durante cuatro décadas.

Se trata de una colección de 100 fotos de la que 20 imágenes de alto impacto histórico se exponen en el Archivo Nacional, en Bogotá.

Reportero gráfico destapó detalles del holocausto con fotos desconocidas

El fotógrafo asegura que es un material único, por lo que decidió cederlo al Centro de Memoria.

Lo que se logra ver en estas imágenes son nuevos rostros, lo que permitirá que las personas que han pedido justicia por tantos años, de cierta manera, tengan una luz.

Las imágenes muestran cuando los soldados auxiliaban a otros, cuando los periodistas aguerridos informaban lo que ocurría, y cuando las ambulancias salvaban vidas.

Lo que ve en la exposición son 20 de 100 fotos ocultas al mundo por 40 años sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Pasaron varios años y los negativos quedaron guardados ahí en un sobre.

Fotos de la toma y retoma del Palacio de Justicia estuvieron ocultas por 40 años

González mantuvo esas imágenes guardadas por 40 años:

El año pasado me puse a revisar nuevamente los archivos para depurar mi apartamento de cosas viejas, y me puse a detallar los negativos y que el material que tenía era sumamente importante.

La exposición del Centro de Memoria estará disponible entre el 6 de noviembre de este año al 6 de marzo de 2026 en el Archivo General de la Nación.

Estas imágenes, además de su aporte en términos de esclarecimiento sobre los hechos que tuvieron lugar en el Palacio, nos ayudan también a comprender las emociones que se jugaron en ese momento.

Cada foto busca hacer un llamado a la memoria y honrar a todas las víctimas.