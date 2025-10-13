CANAL RCN
Los destinos turísticos más decepcionantes del mundo: precios inflados y sobrevalorados, según la IA

La IA reveló los destinos turísticos más decepcionantes del mundo, basado en análisis de datos. ¿Por qué?

Destinos turísticos más decepcionantes del mundo según la IA
Foto: Freepik

octubre 13 de 2025

octubre 13 de 2025
10:48 p. m.
La brecha entre la expectativa y la realidad turística es un fenómeno global que la inteligencia artificial (IA) y el análisis de big data están ayudando a cuantificar.

Lejos de la promesa idílica de los folletos, algunos de los destinos más promocionados del planeta figuran ahora en la lista negra de la insatisfacción de los visitantes.

Este fenómeno, a veces conocido como el "síndrome de París" por el contraste entre la idealización y la realidad de la capital francesa, se extiende por todo el globo.

Según un estudio reciente de la plataforma de almacenamiento y análisis de viajes Radical Storage que analizó miles de reseñas negativas de turistas, se identificó un listado de los 10 destinos que mayor decepción generan. Las causas son variadas: precios inflados, excesiva comercialización, falta de autenticidad y, en algunos casos, problemas de seguridad.

Los destinos turísticos más decepcionantes del mundo

Los algoritmos de IA y las herramientas de ciencia de datos, al procesar grandes volúmenes de texto de reseñas en plataformas como TripAdvisor, han detectado patrones de descontento que van más allá del gusto personal.

La ciudad que encabeza la lista de las más decepcionantes es Cancún, México, con un notable 14.2% de críticas negativas, según el estudio de Radical Storage. Las quejas se centran en la percepción de estafas, el elevado costo de los servicios y una clara "falta de autenticidad".

La masificación y la saturación de los resorts son motivos recurrentes. Le siguen de cerca en el ranking ciudades como Antalya, Turquía con quejas por comercialización excesiva y trampas para turistas, y Punta Cana, República Dominicana, criticada por la infraestructura deficiente fuera de los complejos hoteleros y la agresividad de los vendedores ambulantes.

Otros lugares destacados por el análisis de datos por su desencanto incluyen:

Orlando, EE. UU.: La "capital mundial de los parques temáticos" decepciona por los altos costos, las largas filas y una percepción de ambiente "falso" o "plástico".

Kioto, Japón: Aunque histórica, genera críticas por el hacinamiento, los santuarios abarrotados y la consecuente subida de precios.

Pekín, China: La contaminación y el caos urbano son factores que opacan su vasta riqueza histórica.

Las falsas expectativas del turista

Es fundamental destacar que el problema de la decepción no solo radica en el destino en sí, sino en la promoción digital. Investigaciones señalan que contenidos creados por la IA, como imágenes y videos hiperrealistas de destinos paradisíacos, están circulando en redes sociales.

Esta información, al ser más atractiva que la realidad, crea falsas expectativas en los viajeros y distorsiona la percepción real de un lugar antes de la visita, contribuyendo al desencanto. Un ejemplo de esto es el caso de viajeros engañados por la IA con destinos ficticios, como el supuesto "Cañón Sagrado de Humantay" en Perú, según reportó Global Rescue.

La lista de los destinos más decepcionantes actúa, por lo tanto, como un llamado de atención para los viajeros: si bien las fotografías en línea son seductoras, la realidad de la masificación, el costo y la autenticidad deben primar en la planificación de sus próximos viajes.

