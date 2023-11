“No tengo nada que responderle al señor ‘Mordisco’": Humberto de la Calle al Estado Mayor Central

Por medio de un comunicado, el Estado Mayor Central, disidencia de las Farc, liderada por ‘Iván Mordisco’, arremetió en contra del senador y exnegociador de Paz, Humberto de Calle, quien ha cuestionado la negociación que está adelantando el Gobierno del presidente Gustavo Petro con ese grupo armado.

“Humberto de la Calle, usted que toda la vida ha vivido del negocio con la paz, ahora vuelve a impulsar el negocio de la guerra; sumarse a los que piden sangre en Colombia, muestra su verdadero rostro, no el que ha vendido como negociador en los muchos procesos de paz que se ha lagarteado”, afirmó el EMC.

Humberto de la Calle responde a ‘Iván Mordisco’

Han sido diferentes voces las que se han solidarizado con el senador por el ataque hecho por esa disidencia de las Farc. Por su parte, de La Calle le respondió a ‘Iván Mordisco’ desde el Congreso de la República.

“No tengo nada que responderle al señor ‘Mordisco’, no tengo ningún interés en entrar en una controversia con él, y de esos insultos, llevo siete años recibiendo insultos del otro lado, entonces uno ya va estando como acostumbrado”, afirmó el senador.

Y reiteró el senador en el Legislativo: “Lo único que me llama la atención es cómo habla de la vejez, se ha vuelto una cultura atacar a las personas por su grado de vejez, como si eso pudiera detenerse, el que se va contra los viejos se da con una piedra en sus propios dientes”.

Por su seguridad, al senador de La Calle le fue reforzada su seguridad, hecho por el cual mostró en agradecimiento.

Gobierno retoma negociaciones con el Estado Mayor Central

El jefe negociador del Gobierno con esa guerrilla, Camilo González Posso, informó que nuevamente se reanudaban los diálogos, esto después de que esa guerrilla los hubiera suspendido unilateralmente.

“Vamos a retomar las reuniones programadas, particularmente un nuevo ciclo de conversaciones de la mesa de paz”, afirmó González en un video.

Decisión que no gustó en diferentes sectores. El senador de Alianza Verde, Ariel Ávila, afirmó: “En este momento no están las condiciones para retomar el diálogo con las disidencias. Entendemos que tiene que haber unos acercamientos para solucionar tres problemas: finiquitar los protocolos de cese al fuego, los protocolos para levantar o no la mesa de negociación y el acuerdo sobre el Cañón del Micay”