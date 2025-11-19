CANAL RCN
Icetex anunció condonación de intereses, pero estudiantes advierten limitaciones en cobertura y subsidios

Juliet Rincón, presidenta de Fenares, advirtió que el alcance del programa podría ser limitado.

noviembre 19 de 2025
08:04 a. m.
El Icetex anunció un nuevo programa de incentivos dirigido a estudiantes con créditos educativos en mora, que permitirá ponerse al día mediante la condonación del 100% de intereses vencidos y moratorios.

La iniciativa estará vigente entre el 28 de noviembre y el 20 de diciembre de 2024, y podrá gestionarse de manera virtual o telefónica, sin necesidad de salir de casa.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, destacó que se trata de “un gran esfuerzo económico para apoyar la permanencia y graduación de los estudiantes que financian sus estudios”.

Los beneficiarios, además de la condonación, recibirán reportes positivos ante las centrales de riesgo, lo que busca mejorar su historial crediticio y facilitar futuros trámites.

Reacciones estudiantiles

La medida, sin embargo, generó críticas entre organizaciones estudiantiles. Juliet Rincón, presidenta de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Fenares), advirtió en Noticias RCN que el alcance del programa podría ser limitado.

Según sus cálculos, las condonaciones proyectadas beneficiarían a cerca de 100.000 estudiantes, cifra que considera insuficiente frente a la magnitud de la problemática.

Rincón cuestionó además la aparición de recursos en etapa preelectoral, luego de que durante meses se afirmara que no había presupuesto para mantener subsidios.

“Hace un año empezaron a quitar los subsidios a la tasa y hoy vienen a decir que hicieron un esfuerzo grandísimo y sacaron plata. Nos preocupa que solo sea un anuncio que se quede en anuncio”, señaló.

Incremento en las cuotas

La dirigente estudiantil también alertó sobre el impacto que ha tenido la eliminación de subsidios en las cuotas mensuales de los créditos. De acuerdo con Fenares, muchos estudiantes han visto aumentos superiores al 40%, con tasas que pasaron del 12% al 17% en varios casos.

“Esto está truncando carreras y proyectos de vida. No han anunciado cuándo se restaurará el subsidio para que bajen las cuotas, ni han explicado cuántos usuarios volverán a beneficiarse ni cuánto durará este alivio”, agregó Rincón.

La representante estudiantil recordó que durante la campaña presidencial se prometió la condonación de créditos educativos, compromiso que, según ella, no se ha cumplido.

“Ninguna de las condonaciones que están anunciando corresponde a lo prometido en campaña. Por favor, dejen de engañar a los colombianos y, sobre todo, a los estudiantes que tienen sueños para su vida profesional”, concluyó.

