“Reforma urgente al Icetex”: más de 300 familias piden al Senado aprobar el Proyecto de Ley 301 de 2025

En la carta, los firmantes acusan al Icetex de quitar subsidios, cambiar créditos sin aval y capitalizar intereses automáticamente.

Icetex abrió 5.167 nuevos cupos para créditos en 2025 con un déficit de casi un billón de pesos

octubre 27 de 2025
04:06 p. m.
Un grupo de 302 estudiantes, profesionales y familias afectadas por el sistema de créditos educativos del Icetex envió una carta a la Comisión Primera del Senado solicitando la designación de ponentes y la aprobación del Proyecto de Ley 301 de 2025.

La iniciativa busca una reforma integral a la entidad, ante lo que califican como un modelo de financiamiento injusto y sobreendeudador.

“Miles de jóvenes han caído en el sobreendeudamiento”

En la misiva, los firmantes denuncian que el Icetex ha eliminado subsidios, modificado condiciones de crédito sin consentimiento y capitalizado intereses de forma automática.

“Miles de jóvenes han caído en el sobreendeudamiento por decisiones unilaterales del Icetex”, advierten en el documento, en el que también señalan que estas prácticas vulneran el derecho a la educación y afectan gravemente la estabilidad financiera de las familias.

Solicitan condonaciones, refinanciación y justicia financiera

La carta plantea una serie de medidas urgentes, entre ellas la reducción de tasas de interés, la eliminación de la capitalización de intereses, y la creación de políticas de condonación por discapacidad, fallecimiento o condición socioeconómica.

También solicitan “la suspensión de procesos de cobro y la eliminación del requisito de codeudor”, así como mecanismos de refinanciación y reestructuración de deuda.

Los firmantes instan al Senado a avanzar en el trámite legislativo del proyecto, que consideran urgente y necesario para garantizar un sistema de crédito educativo más equitativo y sostenible. “La educación no puede seguir siendo una condena financiera”, concluyen.

