Reforma al Icetex enfrenta obstáculos en el Congreso: esto dijo Catherine Juvinao en La Mesa Ancha

La reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, se encuentra en un momento crucial en el Congreso de Colombia, mientras miles de estudiantes esperan ansiosamente una solución a sus problemas financieros.

La representante Catherine Juvinao, promotora del proyecto, expresó su esperanza de lograr los votos necesarios para aprobar el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

"Aquí hay 234 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3", afirmó Juvinao, destacando que el 90% de los créditos Icetex son para estudiantes de bajos recursos.

Así avanza el proyecto de reforma al Icetex en el Congreso

El debate sobre la reforma puso de manifiesto las tensiones entre el Gobierno Nacional y el sector educativo privado. En La Mesa Ancha argumentan que la administración del presidente Gustavo Petro tiene una "cruzada anti empresa y anti sector privado", lo que llevó a reducir el financiamiento y aumentar las cuotas para los estudiantes.

Juvinao hizo un llamado a la unidad en el Congreso, argumentando que la reforma al ICETEX "tiene que ser una causa que nos una a todos". La representante también criticó al Gobierno por intentar obstaculizar el proyecto, acusándolo de tratar de romper el quórum y llamar a los representantes para que no apoyen la iniciativa.

El debate sobre la educación superior pública y privada en Colombia

El debate también ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el modelo de educación superior en Colombia. Mientras el Gobierno parece favorecer un modelo centrado en la educación pública, Juvinao argumenta que la Constitución establece un sistema que incluye tanto universidades públicas como privadas.

La reforma al Icetex es vista como una promesa incumplida del gobierno Petro, quien durante su campaña prometió condonaciones y alivios para los deudores del instituto. Sin embargo, la realidad ha sido diferente, con aumentos en las cuotas y reducciones en el financiamiento.