CANAL RCN
Colombia Video

Reforma al Icetex enfrenta obstáculos en el Congreso: esto dijo Catherine Juvinao en La Mesa Ancha

El proyecto de reforma al Icetex busca aliviar la situación de más de 200 mil estudiantes afectados por altas cuotas y falta de financiamiento.

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
11:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, se encuentra en un momento crucial en el Congreso de Colombia, mientras miles de estudiantes esperan ansiosamente una solución a sus problemas financieros.

“El crédito educativo debe ser social”: Catherine Juvinao sobre el proyecto de ley de reforma al Icetex
RELACIONADO

“El crédito educativo debe ser social”: Catherine Juvinao sobre el proyecto de ley de reforma al Icetex

La representante Catherine Juvinao, promotora del proyecto, expresó su esperanza de lograr los votos necesarios para aprobar el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

"Aquí hay 234 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3", afirmó Juvinao, destacando que el 90% de los créditos Icetex son para estudiantes de bajos recursos.

Así avanza el proyecto de reforma al Icetex en el Congreso

El debate sobre la reforma puso de manifiesto las tensiones entre el Gobierno Nacional y el sector educativo privado. En La Mesa Ancha argumentan que la administración del presidente Gustavo Petro tiene una "cruzada anti empresa y anti sector privado", lo que llevó a reducir el financiamiento y aumentar las cuotas para los estudiantes.

Catherine Juvinao denunció irregularidades en contrato de más de $74.000 millones de la UNGRD
RELACIONADO

Catherine Juvinao denunció irregularidades en contrato de más de $74.000 millones de la UNGRD

Juvinao hizo un llamado a la unidad en el Congreso, argumentando que la reforma al ICETEX "tiene que ser una causa que nos una a todos". La representante también criticó al Gobierno por intentar obstaculizar el proyecto, acusándolo de tratar de romper el quórum y llamar a los representantes para que no apoyen la iniciativa.

El debate sobre la educación superior pública y privada en Colombia

El debate también ha puesto sobre la mesa la discusión sobre el modelo de educación superior en Colombia. Mientras el Gobierno parece favorecer un modelo centrado en la educación pública, Juvinao argumenta que la Constitución establece un sistema que incluye tanto universidades públicas como privadas.

Jóvenes piden que se apruebe reforma al Icetex para poder seguir con sus estudios
RELACIONADO

Jóvenes piden que se apruebe reforma al Icetex para poder seguir con sus estudios

La reforma al Icetex es vista como una promesa incumplida del gobierno Petro, quien durante su campaña prometió condonaciones y alivios para los deudores del instituto. Sin embargo, la realidad ha sido diferente, con aumentos en las cuotas y reducciones en el financiamiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nicolás Petro

Fiscal del caso Nicolás Petro envió una carta denunciando presiones indebidas

Bogotá

Desarticulan banda ‘La 57’ en Bogotá: alquilaban bares para drogar y robar a sus víctimas

Asesinatos en Colombia

Hija de Jorge Hernando Uribe exige justicia tras asesinato y liberación de Juan Carlos Uribe

Otras Noticias

Aida Victoria Merlano

"Se lo gasta con la otra": inesperado mensaje de Aida Victoria Merlano tras rumores de ruptura amorosa

Aida Victoria Merlano, en una nueva grabación que se difundió, emitió un pronunciamiento relacionado con la infidelidad.

Secretaria de Movilidad

Únicas infracciones que permiten sacar su vehículo de patios de forma virtual en Bogotá

Conozca las únicas infracciones en Bogotá que permiten hacer el trámite de salida de patios de forma virtual y el paso a paso para recuperarlo.

Ciclismo

🔴 EN VIVO 🔴 Etapa 3 del Clásico RCN 2025, hoy lunes 22 de septiembre: sígala en directo

Artistas

Dolor en la música: murió reconocida leyenda en un trágico accidente

Alimentos

Kéfir, el superalimento probiótico que mejora tu salud intestinal