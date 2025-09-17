CANAL RCN
Colombia

Juan Carlos Florián se habría identificado con género masculino cuando aplicó al Minigualdad

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, reveló los documentos que presentó Florián al momento de aspirar a sus cargos en el ministerio.

Foto: @MinIgualdad_Col /X

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
10:12 a. m.
Sigue la controversia por el nombramiento de Juan Carlos Florián como cabeza del Ministerio de la Igualdad, en medio de un debate sobre el cumplimiento de la ley de paridad y su identidad de género.

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, quien ha sido una de las más críticas y detractoras de la designación, reveló recientemente que Florián se autorreconoció como hombre en la hoja de vida que presentó para acceder al Viceministerio de las Diversidades.

A pesar de contar con una casilla de género no binario, Florián habría marcado la de género masculino, al igual que en el formulario presentado para asumir la dirección del Ministerio.

Nuevamente, Juvinao criticó que Florián sostenga ahora que es una persona de género fluido, cuando en los documentos se denominó de género masculino.

Juvinao sostuvo que esto es una vulneración a la ley de paridad, de la cual fue autora, y que ordena que al menos el 50 % de los ministerios y cargos públicos sean encabezados por mujeres.

Lo que esto demuestra es que no es otra cosa que un politiquero, que está utilizando una caricatura de la identidad de género para quebrar una ley y robarnos los espacios que las mujeres con tanto esfuerzo nos hemos ganado.

Juvinao reprochó a Petro por comentarios machistas

Además, la representante señaló al presidente Gustavo Petro de amenazarla por estar en contra de la designación de Florián, de además se encuentra en la lupa del Tribunal Superior de Cundinamarca por el supuesto incumplimiento a la ley de cuotas.

Juvinao se refirió a las palabras de Petro durante su más reciente alocución, en donde dijo que el Congreso no podía decirle qué hacer.

No me intimide presidente (…) Alguien haga algo, ¿qué? ¿A mí, a mi integridad?

La congresista pidió al presidente ser claro sobre lo expresado y reiteró que su condición de seguridad en este momento es “muy delicada”.

Usted es un machi-progre, un conservador de izquierda.

Asimismo, se refirió al polémico comentario del mandatario, quien dijo que, si la mujer “conecta el clítoris con el cerebro, puede triunfar”.

Tribunal suspendió el nombramiento de Florián

La polémica por el nombramiento de Florián se avivó luego de que el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenara suspender dicha designación de manera provisional, en respuesta a una demanda por el supuesto incumplimiento a la ley de paridad.

Según el recurso, la llegada de Florián como jefe de la cartera vulnera la norma que exige que por lo menos el 50 % de los cargos ministeriales sean ocupados por mujeres.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

