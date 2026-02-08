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Ideam explica cómo El Niño afecta a los glaciares en Colombia

A nivel nacional, Colombia pasó de 33,09 km² de área glaciar en 2022 a 30,8 km² en 2024.

Foto: Ideam

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
04:26 p. m.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que Colombia podría enfrentar un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre de 2026 e inicios de 2027, con impactos severos sobre los glaciares del país.

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Según el monitoreo realizado en las últimas dos décadas, estos ecosistemas altamente sensibles al aumento de la temperatura podrían perder hasta 1,5 km² de superficie glaciar en el próximo evento.

“Las mediciones muestran que durante los fenómenos de El Niño el derretimiento de los glaciares colombianos puede incrementarse hasta 2,4 veces frente a condiciones normales”, explicó Julio César León, subdirector de Ecosistemas e Información Ambiental del Ideam.

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El Ideam explica que la situación es crítica si se tiene en cuenta que los glaciares nacionales se derriten un 35 % más rápido que el promedio mundial, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Impactos recientes en nevados

El fenómeno El Niño 2023-2024 dejó huellas profundas en los nevados del país. En la Sierra Nevada El Cocuy o Güicán, el glaciar Ritacuba Blanco retrocedió hasta 300 metros y perdió siete metros de espesor en apenas un año, un proceso que normalmente tardaría más de dos.

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En el nevado Santa Isabel, actualmente en proceso de extinción, el área glaciar se redujo cerca de un 45 %, pasando de 0,29 km² a 0,16 km². El sector Conejeras desapareció en enero de 2024, lo que obligó al cierre de las actividades turísticas en la zona.

A nivel nacional, Colombia pasó de 33,09 km² de área glaciar en 2022 a 30,8 km² en 2024, una reducción de 2,26 km², superior a la tendencia observada en las últimas cuatro décadas.

Proyecciones para 2026 y 2027

El Ideam estima que, bajo la influencia de un próximo fenómeno El Niño, el área glaciar colombiana podría reducirse alrededor de 1,5 km² adicionales, equivalente a cerca del 5 % de la superficie actual. De mantenerse las condiciones previstas, hacia finales de 2026 o comienzos de 2027 el país contaría con entre 27 y 28 km² de área glaciar.

Los glaciares más vulnerables serían los de menor tamaño y altitud, como Pico Güicán, Pico Blanco y Pico Uwa en la Sierra Nevada El Cocuy; Guardián, Codazzi, Ramírez, Ojeda, Menders y Ruiz Erazo en la Sierra Nevada de Santa Marta; y El Hongo y Laguna Verde en el nevado Santa Isabel.

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El Ideam continuará con el monitoreo permanente y la entrega de información técnica para evaluar los impactos del clima sobre estos ecosistemas estratégicos.

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