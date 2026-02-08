Ideam explica cómo El Niño afecta a los glaciares en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que Colombia podría enfrentar un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre de 2026 e inicios de 2027, con impactos severos sobre los glaciares del país.

Según el monitoreo realizado en las últimas dos décadas, estos ecosistemas altamente sensibles al aumento de la temperatura podrían perder hasta 1,5 km² de superficie glaciar en el próximo evento.

“Las mediciones muestran que durante los fenómenos de El Niño el derretimiento de los glaciares colombianos puede incrementarse hasta 2,4 veces frente a condiciones normales”, explicó Julio César León, subdirector de Ecosistemas e Información Ambiental del Ideam.

El Ideam explica que la situación es crítica si se tiene en cuenta que los glaciares nacionales se derriten un 35 % más rápido que el promedio mundial, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Impactos recientes en nevados

El fenómeno El Niño 2023-2024 dejó huellas profundas en los nevados del país. En la Sierra Nevada El Cocuy o Güicán, el glaciar Ritacuba Blanco retrocedió hasta 300 metros y perdió siete metros de espesor en apenas un año, un proceso que normalmente tardaría más de dos.

En el nevado Santa Isabel, actualmente en proceso de extinción, el área glaciar se redujo cerca de un 45 %, pasando de 0,29 km² a 0,16 km². El sector Conejeras desapareció en enero de 2024, lo que obligó al cierre de las actividades turísticas en la zona.

A nivel nacional, Colombia pasó de 33,09 km² de área glaciar en 2022 a 30,8 km² en 2024, una reducción de 2,26 km², superior a la tendencia observada en las últimas cuatro décadas.

Proyecciones para 2026 y 2027

El Ideam estima que, bajo la influencia de un próximo fenómeno El Niño, el área glaciar colombiana podría reducirse alrededor de 1,5 km² adicionales, equivalente a cerca del 5 % de la superficie actual. De mantenerse las condiciones previstas, hacia finales de 2026 o comienzos de 2027 el país contaría con entre 27 y 28 km² de área glaciar.

Los glaciares más vulnerables serían los de menor tamaño y altitud, como Pico Güicán, Pico Blanco y Pico Uwa en la Sierra Nevada El Cocuy; Guardián, Codazzi, Ramírez, Ojeda, Menders y Ruiz Erazo en la Sierra Nevada de Santa Marta; y El Hongo y Laguna Verde en el nevado Santa Isabel.

El Ideam continuará con el monitoreo permanente y la entrega de información técnica para evaluar los impactos del clima sobre estos ecosistemas estratégicos.