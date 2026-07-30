¿Por qué el Gobierno no podrá mover, por ahora, $4 billones para atender el fenómeno de El Niño?

El Consejo de Estado adoptó una medida cautelar que detiene, por ahora, uno de los movimientos presupuestales más importantes impulsados por el Gobierno Nacional.

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La decisión no significa que el decreto haya sido anulado definitivamente, pero sí impide que los recursos sean trasladados mientras el alto tribunal estudia si la norma se ajusta o no a la Constitución y a la ley.

¿Qué fue lo que decidió el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, expedido por el presidente Gustavo Petro, con el que el Gobierno buscaba trasladar $4 billones del Presupuesto General de la Nación para atender las posibles emergencias derivadas del fenómeno de El Niño.

La decisión se tomó mediante una medida cautelar, un mecanismo jurídico que busca evitar que una actuación produzca efectos mientras se resuelve de fondo la demanda presentada contra el decreto.

En la práctica, esto significa que esos recursos no podrán ser movilizados hasta que exista un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la norma.

¿Por qué el alto tribunal suspendió el decreto?

Según explicó el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional no puede modificar el destino de recursos que fueron aprobados por el Congreso únicamente mediante un decreto ordinario.

Para realizar un cambio de esa naturaleza, señaló el alto tribunal, se requiere una autorización legal expedida por el Congreso o que el país se encuentre bajo un estado de excepción, figura constitucional que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo en situaciones especiales.

Con este análisis preliminar, el Consejo de Estado consideró que el decreto podría haber excedido las competencias del presidente de la República.

¿Por qué era urgente tomar una decisión?

Uno de los argumentos del Consejo de Estado fue que, si no suspendía temporalmente el decreto, el Ministerio de Hacienda podría ejecutar el traslado de los recursos antes de que terminara el proceso judicial.

De ocurrir eso, un eventual fallo que declarara ilegal la medida perdería eficacia, pues el dinero ya habría sido redistribuido.

Por esa razón, el alto tribunal optó por congelar provisionalmente la aplicación del decreto mientras estudia de fondo la demanda.

¿Qué sigue ahora con esos recursos?

La suspensión es únicamente temporal. Ahora el Consejo de Estado continuará analizando la legalidad del Decreto 802 y, una vez concluya ese estudio, decidirá si mantiene o levanta la medida y si el decreto puede seguir vigente o debe ser anulado.

Mientras tanto, los $4 billones permanecerán sin poder ser trasladados, a la espera de una decisión definitiva del alto tribunal.