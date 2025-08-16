Atención, viajeros: IDEAM alerta lluvias en varias regiones de Colombia para este puente festivo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) encendió las alertas para los viajeros que planean movilizarse en este puente festivo del 15 al 18 de agosto.

Según su más reciente reporte, se esperan lluvias de diferente intensidad en gran parte del país, con especial atención en las regiones Caribe, Pacífica y Andina.

Aunque muchos se preocuparon por el huracán Erin, la entidad aclaró que “no tendrá influencia directa sobre el territorio nacional”.

Aun así, las precipitaciones podrían generar retrasos en vuelos, afectaciones en las vías y complicaciones en zonas turísticas.

Zonas con lluvias más intensas el fin de semana

El viernes 15 y sábado 16 de agosto, las lluvias se concentrarán en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Santander, así como en los departamentos cafeteros (Caldas, Risaralda y Quindío).

Caso contrario, Bogotá y Cundinamarca tendrán un panorama más favorable, pues se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras, indicó el IDEAM.

Por su parte, para la Orinoquía y la Amazonía, se esperan precipitaciones de menor intensidad.

El domingo 17 de agosto se pronostica un ligero incremento de las lluvias en la Amazonía, la Orinoquía y la región Andina, mientras que el Caribe y el Pacífico presentarán una leve reducción.

Ese día se podrían registrar tormentas eléctricas aisladas en sectores de Cesar, Bolívar, Antioquia, Santander y Meta.

El lunes festivo seguirá con lluvias en varias regiones

El lunes 18 de agosto, día festivo, el panorama mostrará una reducción moderada de las lluvias en la región Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

Sin embargo, en la región Caribe y el norte de la Andina habrá un aumento significativo, con los mayores acumulados en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y la región de La Mojana.

En departamentos como Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Norte de Santander, las lluvias podrían ser persistentes. En contraste, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina disfrutará de tiempo seco, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan sol durante este puente.

Con este pronóstico, el IDEAM recomienda a los viajeros planear con anticipación, consultar el estado de las vías y no bajar la guardia frente a las alertas meteorológicas.