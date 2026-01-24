Hombre saboteaba cajeros automáticos con pegamento en Girardot: ¿cómo operaba?

Las alteraciones en los sistemas de cajeros automáticos son unas de las prácticas más recurrentes por parte de los delincuentes, quienes cada vez más ingenian técnicas para hurtar las cuentas bancarias de sus víctimas.

En una nueva ocasión, la Policía Nacional llevó a cabo la captura de un hombre señalado de sabotear cajeros automáticos al utilizar pegamento para, posteriormente, engañar a sus víctimas.

Saboteo de cajeros automáticos en Girardot

Según el más reciente informe de la Policía, el hombre, de 44 años, operaba en el barrio San Miguel, en Girardot. La alerta se generó por medio de la comunicación con la central de monitoreo de las cámaras de estos cajeros electrónicos ya que los operadores informaron a la patrulla del cuadrante sobre la presencia de un sujeto que se encontraba manipulando, de manera sospechosa, el dispositivo.

En la captura, hecha en flagrancia, los uniformados llegaron al lugar y abordaron al ciudadano descrito. Durante el procedimiento de registro se evidenció que el sujeto había aplicado pegamento en la ranura lectora de tarjetas del cajero. Esta modalidad delictiva se utiliza para bloquear el plástico de la víctima y, por medio de engaños, realizar el denominado “cambiazo”.

Así mismo, el sujeto capturado llevaba consigo 14 tarjetas débito de diferentes entidades bancarias las que, presuntamente, utilizaba para intercambiarlas con la de sus víctimas. El capturado fue trasladado a las instalaciones policiales y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¿Por cuáles delitos tendrá que responder el capturado?

Según las autoridades, el hombre deberá responder por el delito de obstaculización ilegítima de sistema informático.

Según el artículo 269B, del Código Penal, el que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con una pena mayor.

Recomendaciones de las autoridades

Finalmente, la Policía Nacional invitó a la ciudadanía a tener en cuenta algunas recomendaciones como: verificar siempre que la ranura de la tarjeta no tenga material extraño o pegamento, no aceptar ayuda de terceros ni entregue su tarjeta a desconocidos y ante cualquier actitud sospechosa, comunicarse de inmediato a la línea 123 o al número del cuadrante.