Impactante: agente de tránsito se tiró a un caño en Antioquia para evitar que un motociclista lo apuñale

En Turbo, Antioquia, un agente de tránsito estuvo a punto de perder la vida luego de que un motociclista lo atacara con un cuchillo durante un procedimiento de control. El hecho, ocurrido el 23 de septiembre, terminó en una escena impactante: el funcionario tuvo que lanzarse a un caño para evitar ser apuñalado.

RELACIONADO Varias motocicletas robadas fueron recuperadas en Bogotá gracias al GPS de una de las víctimas

El retén que terminó en intento de homicidio

Todo inició en un operativo rutinario de movilidad. El agente detuvo a un motociclista para verificar la documentación del vehículo. El hombre no presentó licencia de conducción, tarjeta de propiedad ni seguro obligatorio, por lo que el funcionario le informó que el vehículo debía ser inmovilizado. En ese momento, el motociclista reaccionó con violencia y sacó un cuchillo para agredir al uniformado.

Luego de resultar herido, el agente terminó lanzándose a una cañada cercana para salvar su vida. Testigos grabaron el momento en el que sus compañeros intervinieron para reducir al agresor, quien seguía intentando atacarlo incluso en el agua.

Intolerancia vial y seguridad en Antioquia

El secretario de Movilidad de Turbo, Adalberto Salazar, confirmó en diálogo con Puerto Stereo que el agente recibió atención médica y se recupera de las heridas, pero detalló que pudo quedar incapacitado por causa de las heridas.

El agresor, quien fue capturado y conducido a la Policía del distrito de Turbo, tenía antecedentes judiciales y un historial de violencia: había roto vidrios de un parqueadero privado, enfrentaba procesos por agresión en Apartadó y recientemente había salido de prisión.

Además, aseguró que los operativos de control seguirán reforzándose, a pesar de la resistencia violenta de algunos conductores, reportando que es cada vez más frecuente encontrar en las calles de Turbo a motociclistas que circulan sin documentos.