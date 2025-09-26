Varias motocicletas robadas fueron recuperadas en Bogotá gracias al GPS de una de las víctimas

El robo de motocicletas en Bogotá es una de las problemáticas de seguridad que más preocupa a los ciudadanos. Sin embargo, un reciente caso demostró la efectividad del GPS para recuperar vehículos robados, luego de que un conductor lograra ubicar su moto en un parqueadero del occidente de la ciudad.

Tras dar aviso a las autoridades, la Policía ingresó al lugar y confirmó que allí no solo estaba la motocicleta del denunciante, sino otras cinco más reportadas como hurtadas.

Así fue el operativo para recuperar los vehículos robados

El procedimiento terminó con la captura de seis personas, cuatro de ellas de nacionalidad extranjera, quienes presuntamente se dedicaban al desguace ilegal de motocicletas.

Se encontraron motocicletas con denuncias previas por robo.

Los vehículos fueron verificados por el grupo de automotores de la Policía Nacional.

El hallazgo confirmó que en el sitio se realizaban actividades ilícitas bajo la fachada de mantenimiento mecánico.

Este resultado refuerza la importancia de instalar sistemas de rastreo satelital (GPS) en las motos, una medida que facilita la ubicación en caso de hurto.

Beneficios de instalar un GPS en la motocicleta

Contar con un dispositivo de rastreo ofrece ventajas claras: