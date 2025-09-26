CANAL RCN
Colombia

Varias motocicletas robadas fueron recuperadas en Bogotá gracias al GPS de una de las víctimas

La instalación de GPS en motocicletas permitió a la Policía Nacional recuperar seis vehículos robados y capturar a los presuntos responsables en el occidente de Bogotá.

Motos robadas en Bogotá
FOTO: Mebog

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
07:49 a. m.
El robo de motocicletas en Bogotá es una de las problemáticas de seguridad que más preocupa a los ciudadanos. Sin embargo, un reciente caso demostró la efectividad del GPS para recuperar vehículos robados, luego de que un conductor lograra ubicar su moto en un parqueadero del occidente de la ciudad.

Tras dar aviso a las autoridades, la Policía ingresó al lugar y confirmó que allí no solo estaba la motocicleta del denunciante, sino otras cinco más reportadas como hurtadas.

Así fue el operativo para recuperar los vehículos robados

El procedimiento terminó con la captura de seis personas, cuatro de ellas de nacionalidad extranjera, quienes presuntamente se dedicaban al desguace ilegal de motocicletas.

  • Se encontraron motocicletas con denuncias previas por robo.
  • Los vehículos fueron verificados por el grupo de automotores de la Policía Nacional.
  • El hallazgo confirmó que en el sitio se realizaban actividades ilícitas bajo la fachada de mantenimiento mecánico.

Este resultado refuerza la importancia de instalar sistemas de rastreo satelital (GPS) en las motos, una medida que facilita la ubicación en caso de hurto.

Beneficios de instalar un GPS en la motocicleta

Contar con un dispositivo de rastreo ofrece ventajas claras:

  • Localización en tiempo real en caso de robo.
  • Apoyo inmediato a la Policía para ejecutar operativos de recuperación.
  • Mayor probabilidad de recuperación frente a otros métodos de búsqueda.
  • Accesibilidad económica, pues existen modelos de bajo costo y fáciles de ocultar.
