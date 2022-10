Imputan cargos contra sujeto señalado de amenazar a Roy Barreras

Este 24 de octubre, a través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación confirmó que presentó ante un juez al presunto sujeto señalado de realizar amenazas contra el presidente del Senado, Roy Barreras.

Según el documento, el sujeto identificado como Juan Carlos Osorio Duque, “sería el responsable de enviar varios mensajes contra el congresista, a través de una red social”.

Es de mencionar que las presuntas amenazas que habrían registrado durante septiembre del 2020.

“Esta persona, a través del sistema de mensajería de una red social, al parecer, envió al congresista diversos textos con palabras injuriosas, amenazas de muerte y reproches por su actividad legislativa y la posición que tenía respecto a varios temas de interés nacional”, se lee en el documento.

Como consecuencia de los agresivos mensajes, el presidente del Senado denunció ante las autoridades las amenazas y, además, las hizo públicas.

Al percatarse de que Barreras lo había dejado expuesto, Osorio Duque eliminó el perfil desde el cual habría escrito y dirigido los ataques.

“Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. El procesado, que reside en Manzanares, Caldas, y no aceptó el cargo en su contra”.

El estado de salud de Roy Barreras

Entretanto, el pasado agosto, el presidente del Senado habló sobre algunas complicaciones por estrés y sobrecarga, que ha venido presentando.

Barreras es sobreviviente de una fibrosis pulmonar intersticial incipiente secundaria, a causa del tabaquismo, una enfermedad que genera inflamación en los pulmones y que puede reducir considerablemente la expectativa de vida de una persona.

El congresista aseguró que “médicos me regañan por descuidar salud y me hacen la recomendación imposible de bajar sobrecarga de trabajo y bajar estrés que baja las defensas. Yo no descanso porque los enemigos del cambio no descansan”.

