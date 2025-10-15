CANAL RCN
Colombia

Imputan cargos por hurto en caso que dejó muerto al magistrado Álvaro Restrepo

El intento de hurto, ocurrido el pasado viernes, terminó en la muerte del magistrado de 54 años.

Foto: Freepik y CSJ

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
03:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Santiago Yussep Montoya Olarte, de 34 años, fue imputado este martes 14 de octubre por tentativa de hurto calificado y agravado, tras su presunta participación en un intento de robo en un restaurante ubicado cerca del peaje Tarapacá II, en la vía que comunica a Manizales con Pereira.

Detalles del asesinato del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura: ya hay un capturado
RELACIONADO

Detalles del asesinato del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura: ya hay un capturado

El hecho, ocurrido el pasado viernes sobre las 3:00 de la tarde, terminó en la muerte del magistrado Álvaro Restrepo Valencia, de 54 años, miembro del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Amazonas.

Santiago Yussep no aceptó los cargos por homicidio agravado

El magistrado se encontraba en el lugar junto a familiares y allegados, esperando la entrega de las cenizas de su padre tras la cremación.

Luto en la Rama Judicial: falleció magistrado del Consejo Superior de la Judicatura
RELACIONADO

Luto en la Rama Judicial: falleció magistrado del Consejo Superior de la Judicatura

Según el ente acusador, Yussep llegó al restaurante como pasajero en una motocicleta. Mientras el conductor lo esperaba afuera, ingresó al local con tapabocas, abordó a uno de los presentes y sacó un arma de fuego con la que comenzó a amenazar. En medio del caos, el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) reaccionó con disparos, hiriendo al presunto agresor.

Autoridades investigan el origen del disparo que acabó con la vida del magistrado

Yussep, quien permanece hospitalizado en el Hospital San Marcos de Chinchiná, aceptó los cargos por hurto agravado en modalidad de tentativa, pero rechazó los de homicidio agravado, al comprobarse que el arma que portaba era de fogueo. Las autoridades investigan si el disparo que acabó con la vida del magistrado provino del armamento del personal de seguridad de la UNP.

Magistrado Carlos Camargo se declaró impedido para debatir sobre la reforma pensional
RELACIONADO

Magistrado Carlos Camargo se declaró impedido para debatir sobre la reforma pensional

El fiscal del caso también recordó que Yussep había sido condenado el 15 de julio de 2024 por el Juzgado Penal del Circuito de Medellín a 30 meses y 16 días de prisión por tentativa de homicidio agravado, con el atenuante de la ira. En ese momento, fue dejado en libertad bajo condiciones.

Una vez sea dado de alta, Santiago Yussep será trasladado a un centro penitenciario mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos que rodearon la muerte del magistrado Restrepo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

CNE

Abecé de lo que ocurre con el Pacto Histórico, su consulta y la decisión del CNE sobre uso del logo

Yina Calderón

Yina Calderón confirma la muerte de reconocida influencer colombiana en extrañas circunstancias

Guaviare

Luego de que su hermano resultara herido en un ataque con drones, alcalde del Calamar demandó ayuda del Gobierno

Otras Noticias

Millonarios

¡Oficial! Millonarios vs. Bucaramanga tiene nueva fecha en El Campín: ¿Por qué lo aplazaron?

El partido entre Millonarios vs. Bucaramanga, correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay cambió de fecha. ¿Por qué?

Venezuela

Atención | La CIA adelantará operaciones secretas dentro de Venezuela autorizadas por Donald Trump

Las operaciones encubiertas a las que se refiere el presidente de Estados Unidos están orientadas directamente en Venezuela y el Caribe.

Artistas

Importante canal que revolucionó la música dirá adiós en algunos países tras más de 40 años

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 15 de octubre de 2025

Cuidado personal

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios