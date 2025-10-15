Imputan cargos por hurto en caso que dejó muerto al magistrado Álvaro Restrepo

Santiago Yussep Montoya Olarte, de 34 años, fue imputado este martes 14 de octubre por tentativa de hurto calificado y agravado, tras su presunta participación en un intento de robo en un restaurante ubicado cerca del peaje Tarapacá II, en la vía que comunica a Manizales con Pereira.

El hecho, ocurrido el pasado viernes sobre las 3:00 de la tarde, terminó en la muerte del magistrado Álvaro Restrepo Valencia, de 54 años, miembro del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Amazonas.

Santiago Yussep no aceptó los cargos por homicidio agravado

El magistrado se encontraba en el lugar junto a familiares y allegados, esperando la entrega de las cenizas de su padre tras la cremación.

Según el ente acusador, Yussep llegó al restaurante como pasajero en una motocicleta. Mientras el conductor lo esperaba afuera, ingresó al local con tapabocas, abordó a uno de los presentes y sacó un arma de fuego con la que comenzó a amenazar. En medio del caos, el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) reaccionó con disparos, hiriendo al presunto agresor.

Autoridades investigan el origen del disparo que acabó con la vida del magistrado

Yussep, quien permanece hospitalizado en el Hospital San Marcos de Chinchiná, aceptó los cargos por hurto agravado en modalidad de tentativa, pero rechazó los de homicidio agravado, al comprobarse que el arma que portaba era de fogueo. Las autoridades investigan si el disparo que acabó con la vida del magistrado provino del armamento del personal de seguridad de la UNP.

RELACIONADO Magistrado Carlos Camargo se declaró impedido para debatir sobre la reforma pensional

El fiscal del caso también recordó que Yussep había sido condenado el 15 de julio de 2024 por el Juzgado Penal del Circuito de Medellín a 30 meses y 16 días de prisión por tentativa de homicidio agravado, con el atenuante de la ira. En ese momento, fue dejado en libertad bajo condiciones.

Una vez sea dado de alta, Santiago Yussep será trasladado a un centro penitenciario mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos que rodearon la muerte del magistrado Restrepo.