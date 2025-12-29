Incautaron más de 900 unidades de pólvora en un vehículo en Fontibón

En medio de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, las autoridades de Bogotá mantienen activos los operativos de control para prevenir incidentes relacionados con el uso, transporte y comercialización de pólvora, un material que representa un riesgo permanente para la vida y la integridad de la ciudadanía.

Este lunes, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó un importante resultado tras la incautación de cerca de 27 kilos de pólvora que eran transportados de manera irregular en un vehículo particular.

El hecho se registró durante labores rutinarias de patrullaje y control adelantadas por uniformados adscritos al CAI Santander, en la localidad de Fontibón, una de las zonas con mayor flujo vehicular e industrial de la capital. La acción policial hace parte de la estrategia preventiva desplegada durante la temporada de fin de año, periodo en el que históricamente se incrementan los accidentes por manipulación de artefactos pirotécnicos.

Operativo en Fontibón permitió detectar transporte ilegal de pólvora

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento se llevó a cabo en la calle 25C con carrera 96, donde los uniformados interceptaron un vehículo que levantó sospechas durante un puesto de control. Al notar la presencia policial, el conductor habría intentado ocultar el material pirotécnico, lo que motivó una inspección detallada del automotor.

Durante la verificación, las autoridades hallaron 916 unidades de pólvora, equivalentes a aproximadamente 27 kilos de material pirotécnico, entre los que se encontraban cohetes, volcanes, mechas, tortas, voladores y otros artículos de alto riesgo. Ante la evidencia, la Policía procedió a la incautación inmediata del material y a la inmovilización del vehículo en el que era transportado.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones buscan evitar que la pólvora llegue a manos inexpertas o sea utilizada sin los permisos exigidos por la ley, reduciendo así el riesgo de lesiones graves, incendios o afectaciones a bienes públicos y privados.

Llamado a la prevención y protección de menores

La Policía Metropolitana de Bogotá enfatizó que uno de los principales objetivos de estos operativos es la protección de niños, niñas y adolescentes, quienes suelen ser las principales víctimas de quemaduras y accidentes durante las festividades de fin de año. En ese sentido, recordó que el uso de pólvora por parte de particulares está restringido y que su manipulación indebida puede acarrear sanciones administrativas y penales.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, invitando a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y la tranquilidad colectiva. Para ello, se encuentra habilitada la línea de emergencias 123, a través de la cual se pueden reportar situaciones relacionadas con el uso ilegal de pólvora o cualquier otro comportamiento que atente contra la convivencia.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de continuar con los operativos de control durante lo que resta de la temporada decembrina, con el propósito de garantizar unas celebraciones seguras y sin hechos que lamentar.