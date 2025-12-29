Ofertas de empleo en Bogotá este miércoles 31 de diciembre de 2025: hay vacantes sin experiencia

El cierre del año 2025 llega con buenas noticias para quienes buscan empleo en la capital del país. Este miércoles 31 de diciembre, Bogotá mantiene activa una convocatoria laboral que pone a disposición decenas de vacantes formales, dirigidas principalmente a personas que desean iniciar o retomar su vida laboral en el sector de atención al cliente.

La iniciativa hace parte de los esfuerzos del Distrito por fortalecer el acceso al empleo y dinamizar el mercado laboral, incluso en una de las fechas más representativas del calendario.

A través de una feria virtual, los interesados pueden postularse sin salir de casa y con requisitos mínimos, lo que amplía las oportunidades para distintos perfiles.

Feria virtual de empleo en Bogotá ofrece vacantes en call center

La convocatoria, impulsada por la Agencia Distrital de Empleo en alianza con una empresa privada del sector de contact center, contempla cerca de 100 puestos de trabajo disponibles para desempeñarse como asesores de call center.

Las vacantes están abiertas para personas con formación desde bachillerato completo y no requieren experiencia previa, lo que las convierte en una alternativa atractiva para jóvenes y ciudadanos que buscan su primer empleo formal.

El proceso de postulación se realiza de manera virtual y estará habilitado únicamente hasta este miércoles 31 de diciembre de 2025. Los seleccionados accederán a un contrato a término indefinido, una condición que garantiza estabilidad laboral desde el inicio de la vinculación.

Beneficios y condiciones de las ofertas de empleo en call center

Además del contrato indefinido, la oferta laboral incluye una serie de beneficios que buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Entre ellos se destacan convenios con universidades, espacios recreativos dentro de la empresa como gimnasio, zona gamer y áreas de esparcimiento con mesas de ping pong y billar.

También se ofrecen descuentos en restaurantes, tiendas de ropa y centros deportivos, así como un plan de crecimiento interno que permite aspirar a ascensos a partir del tercer mes de vinculación, dependiendo del desempeño del trabajador. Estos incentivos hacen parte de una estrategia orientada a la retención del talento y al desarrollo profesional a mediano plazo.

La estrategia distrital que respalda esta convocatoria continúa posicionándose como un puente entre las empresas y las personas que buscan empleo formal en Bogotá. Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se ha reiterado el llamado a aprovechar estas oportunidades y a postularse dentro de los plazos establecidos.

Con esta feria virtual, el Distrito despide el 2025 reafirmando que el acceso al trabajo sigue siendo una prioridad. Para muchos bogotanos, esta puede ser la oportunidad de iniciar el 2026 con empleo estable y nuevas perspectivas laborales.