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VIDEO | Incendios forestales en Casanare: 15 municipios bajo emergencia por altas temperaturas y vientos

Las autoridades han logrado controlar cerca de 69 emergencias, que ya han destruido unas 9 mil hectáreas en diferentes puntos del departamento.

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
07:56 a. m.
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Mientras en otros departamentos del país las autoridades mantienen la atención por las lluvias, en Casanare la situación es opuesta: 15 de los 19 municipios se encuentran bajo alerta roja por incendios forestales.

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Según el reporte oficial, más de 25 mil hectáreas de bosque y vegetación han sido consumidas por las llamas, favorecidas por temperaturas que alcanzan los 39 grados y fuertes vientos que aceleran la propagación del fuego.

“Estamos en alerta roja en el departamento de Casanare, en 15 de los 19 municipios… todo el departamento debe estar tomando las debidas precauciones para evitar las emergencias que se presentan en esta temporada de sequía”, advirtió el director de Gestión del Riesgo Departamental, Wilson Orlando Porras.

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Quemas agrícolas, una práctica prohibida

Las autoridades han logrado controlar cerca de 69 emergencias, que ya han destruido unas 9 mil hectáreas en diferentes puntos del departamento. En algunos sectores, las afectaciones han superado las 2 mil hectáreas.

Porras señaló que gran parte de los incendios tienen origen en el “mal manejo que hacemos nosotros como población cazareña”, especialmente por las quemas agrícolas que, aunque se realizan de manera supuestamente controlada, están prohibidas en todo el territorio.

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“Quiero dejar claro: no hay ninguna quema autorizada para realizarse. Todas están prohibidas y la invitación al departamento de Casanare es precisamente a que tome todas las precauciones”, enfatizó el funcionario.

Llamado a la prevención en Yopal y otros municipios

La capital, Yopal, también se encuentra bajo alerta roja. En este contexto, las autoridades reiteran que no se deben realizar quemas de ningún tipo, pues el riesgo de que se conviertan en incendios de gran magnitud es alto.

“La invitación a la población es a que tratemos en lo posible de evitar estas prácticas, más cuando tenemos esa alerta roja que nos dice que no podemos estar en este momento realizando quemas”, concluyó Porras.

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