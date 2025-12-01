Incertidumbre en Cartagena por el futuro del Canal del Dique: Gobierno no girará recursos clave para su ejecución

La ejecución del megaproyecto de la APP del Canal del Dique enfrenta una grave incertidumbre tras la decisión del Gobierno Nacional de no girar más de 500 millones de pesos necesarios para su continuidad.

Autoridades locales y gremios de Cartagena advierten que esta medida pone en riesgo no solo el avance técnico de la obra, sino también el equilibrio ambiental, hídrico, económico y social de toda la región Caribe.

En total, serían 19 municipios y la bahía de Cartagena los que se verían afectados, lo que implica consecuencias directas para miles de familias que dependen del canal o viven en sus alrededores.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, alertó sobre el impacto económico que tendría frenar el proyecto:

“La afectación sería gravísima, sobre todo a nivel económico, centenares o más bien toneladas de sedimentos llegan año tras año a la bahía de Cartagena de todo el país y ese proyecto lo que haría precisamente sería limpiar la bahía para poder garantizar la operación logística y portuaria”.

Riesgo ambiental y social por abandono del proyecto del Canal del Dique

Además del impacto económico, las autoridades locales advierten que dejar el proyecto a medias condenaría a miles de familias a seguir enfrentando inundaciones históricas.

“Las familias que están acostumbradas históricamente a recibir inundaciones por parte del canal del Dique, la idea sería condenarlos a que siempre estuvieran así”, señaló el mandatario.

El Consejo Gremial de Bolívar también se sumó al llamado, insistiendo en la necesidad de garantizar los recursos para la continuidad del proyecto, que lleva años en espera y que contempla soluciones estructurales.

“Este proyecto tiene planteado un control de inundaciones construyendo una gran exclusa entre Santa Lucía Atlántico y San Cristóbal Bolívar que le daría la solución definitiva”, dijo Turbay a Noticias RCN.

Cartagena advierte retroceso en competitividad portuaria y turística

Frenar el megaproyecto también representa un retroceso estratégico para la competitividad portuaria y turística de Cartagena.

“La preocupación es enorme porque toda esa sedimentación lo que está poniendo en riesgo es a la operación portuaria y logística de la ciudad”, agregó el alcalde. El mandatario y los gremios locales solicitaron al Gobierno Nacional revertir la decisión y continuar con el plan acordado con el contratista, en aras de proteger el desarrollo integral de la región.