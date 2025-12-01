CANAL RCN
Colombia Video

Incertidumbre en Cartagena por el futuro del Canal del Dique: Gobierno no girará recursos clave para su ejecución

Autoridades advierten que dejar el proyecto a medias condenaría a miles de familias a seguir enfrentando inundaciones históricas.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
03:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ejecución del megaproyecto de la APP del Canal del Dique enfrenta una grave incertidumbre tras la decisión del Gobierno Nacional de no girar más de 500 millones de pesos necesarios para su continuidad.

Cartagena le puso fin al uso de caballos: así serán los primeros coches eléctricos para el turismo
RELACIONADO

Cartagena le puso fin al uso de caballos: así serán los primeros coches eléctricos para el turismo

Autoridades locales y gremios de Cartagena advierten que esta medida pone en riesgo no solo el avance técnico de la obra, sino también el equilibrio ambiental, hídrico, económico y social de toda la región Caribe.

En total, serían 19 municipios y la bahía de Cartagena los que se verían afectados, lo que implica consecuencias directas para miles de familias que dependen del canal o viven en sus alrededores.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, alertó sobre el impacto económico que tendría frenar el proyecto:

“La afectación sería gravísima, sobre todo a nivel económico, centenares o más bien toneladas de sedimentos llegan año tras año a la bahía de Cartagena de todo el país y ese proyecto lo que haría precisamente sería limpiar la bahía para poder garantizar la operación logística y portuaria”.

Uno de los miembros más poderosos del Tren de Aragua a nivel mundial se escondía en Cartagena: esta es la historia
RELACIONADO

Uno de los miembros más poderosos del Tren de Aragua a nivel mundial se escondía en Cartagena: esta es la historia

Riesgo ambiental y social por abandono del proyecto del Canal del Dique

Además del impacto económico, las autoridades locales advierten que dejar el proyecto a medias condenaría a miles de familias a seguir enfrentando inundaciones históricas.

“Las familias que están acostumbradas históricamente a recibir inundaciones por parte del canal del Dique, la idea sería condenarlos a que siempre estuvieran así”, señaló el mandatario.

El Consejo Gremial de Bolívar también se sumó al llamado, insistiendo en la necesidad de garantizar los recursos para la continuidad del proyecto, que lleva años en espera y que contempla soluciones estructurales.

Reficar enfrenta nuevo proceso con la Dian por un cobro de más de $17.000 millones
RELACIONADO

Reficar enfrenta nuevo proceso con la Dian por un cobro de más de $17.000 millones

“Este proyecto tiene planteado un control de inundaciones construyendo una gran exclusa entre Santa Lucía Atlántico y San Cristóbal Bolívar que le daría la solución definitiva”, dijo Turbay a Noticias RCN.

Cartagena advierte retroceso en competitividad portuaria y turística

Frenar el megaproyecto también representa un retroceso estratégico para la competitividad portuaria y turística de Cartagena.

“La preocupación es enorme porque toda esa sedimentación lo que está poniendo en riesgo es a la operación portuaria y logística de la ciudad”, agregó el alcalde. El mandatario y los gremios locales solicitaron al Gobierno Nacional revertir la decisión y continuar con el plan acordado con el contratista, en aras de proteger el desarrollo integral de la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

La historia de Humberto y Alicia: el rescate de Armero que le dio la vuelta al mundo

Cúcuta

Cayó uno de los más buscados por sicariato en Cúcuta: se había escondido en México

Gustavo Petro

Comisión de Acusación abre investigación previa al presidente Petro por 'tarimazo' en Medellín

Otras Noticias

Redes sociales

Sofía Vergara se convierte en la nueva embajadora de reconocida marca de zapatos

La estrella de Hollywood suma un nuevo hito en su carrera profesional.

Icfes

Este es el colegio con el puntaje más alto del Icfes 2025 en Colombia: vea el top 5

El colegio con el puntaje más alto del Icfes 2025 sorprendió al país por su desempeño en las Pruebas Saber 11. Conoce aquí el top 5 de las instituciones mejor calificadas de Colombia.

Estados Unidos

EE. UU. ofrece 5 millones de dólares por información sobre ataque a helicóptero en Amalfi

Egan Bernal

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards