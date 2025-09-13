CANAL RCN
Colombia Video

Incrementan los casos de violencia en Barrancabermeja: un joven de 16 años fue asesinado

Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones para dar con los criminales.

Noticias RCN

septiembre 13 de 2025
04:05 p. m.
Nuevos casos de violencia en Barrancabermeja han desatado preocupación y temor en la comunidad, pues las autoridades han confirmado la intensificación en los operativos para controlar la tasa de crímenes violentos en la ciudad.

Nuevos crímenes en Barrancabermeja

La ciudad se ha visto impactada por recientes crímenes que han azotado la tranquilidad de los habitantes de la comuna 7. El primer caso se presentó en el barrio Nueve de Abril en donde un menor de 16 años fue abordado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon hasta en 3 ocasiones.

Según las autoridades, se han creado estrategias gracias a la información que la ciudadanía ha brindado, pues se busca dar con los responsables de este hecho que ha sembrado terror en los habitantes de la ciudad.

“Es importante destacar que se hace necesario contribuir a esa estrategia por parte de la comunidad con todas esas informaciones que nos permitan resolver esas situaciones de crímenes que se han ido presentando”, explicaron las autoridades.

El segundo caso se presentó en el barrio Oro Negro, también ubicado en la Comuna 7, en donde dos mujeres que trabajaban en un local recibieron varios disparos por parte de individuos que llegaron hasta la zona.

Respuesta por parte de las autoridades

La Alcaldía reveló que se está ofreciendo una recompensa para las personas que ofrezcan información que logre dar con el paradero de los responsables de estos hechos violentos.

Según Jonathan Vásquez, actual alcalde de Barrancabermeja, se ofrecerá la suma de cinco millones de pesos y explicó que se han intensificado las labores de vigilancia en comunas críticas de la ciudad por lo que ya se han capturado a 22 personas.

“Estamos controlando ahorita el crecimiento de la tasa de homicidios. Llevábamos una diferencia de más 38 homicidios respecto al año anterior. Ya solamente hay una diferencia de más dos homicidios y esperamos lograr reducirla”, aseguró el alcalde Jonathan Vásquez.

Por su parte, el Ejército y la Policía Nacional se encuentran vigilando el puerto petrolero para controlar los casos de violencia que se han intensificado en la región.

