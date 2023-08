Caso Nicolás Petro: ¿podrá influir la visita del presidente en el proceso judicial de su hijo?

La visita que le hizo el presidente Gustavo Petro a su hijo Nicolás Petro Burgos en Barranquilla este lunes 21 de agosto ha desatado todo tipo de reacciones, esto por el proceso judicial al que está vinculado el exdiputado, quien es acusado por la Fiscalía General por los delitos de presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Presidente Petro llegó a Barranquilla

Aunque la visita estaba pasando desapercibido y de forma privada, el esquema de seguridad y el movimiento policial, tanto en vía terrestre, como de forma aérea en helicópteros, alertó a los barranquilleros que vieron llegar al presidente al conjunto residencial Cororoima ubicado en Puerto Colombia.

Horas más tarde al encuentro, el mismo mandatario colombiano fue quien confirmó la visita a su hijo por medio de su cuenta de Twitter.

“Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales”, expresó el presidente.

Por su parte, Petro Burgos también habló del encuentro con su padre y aseguró que fue una reunión familiar.

“Visita de mi padre: quiero informales que hoy recibí la visita de mi papá, nos reunimos unos minutos en familia, estaba Laura, mi Mamá y unos primos maternos. Hablamos de Luka Samuel y de la importancia de él en nuestras vidas. No todo gira en torno a la política”, informó el exdiputado.

Petro Burgos está en un proceso judicial junto a su expajera Day Vásquez, quien dio a conocer en entrevista con la Revista Semana que su exesposo recibió dinero ilegal de personas vinculadas al narcotráfico.

Vásquez también está vinculada al proceso y es acusada de los delitos de presunto lavado de activos y violación de datos personales. Ambos comenzarán a entregar información a la Fiscalía.

¿Influirá la visita del presidente en el proceso de Nicolás?

La reunión generó diversas reacciones, esto teniendo en cuenta que en medio de la investigación que adelanta el órgano de control se conoció que a la campaña electoral del hoy presidente habrían ingresado dineros irregulares, sin embargo, tanto Vásquez como Petro Burgos aseguraron que el mandatario no tenía conocimiento de los hechos.

En medio del proceso, al exdiputado se le prohibió participar en eventos políticos y de “interactuar con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita y con cualquiera que a lo largo de la investigación guardan relación con los hechos que se investigan, a no ser que los mismos sean por conducto de su apoderado”.

Sobre la situación, Noticias RCN.com consultó con Francisco Bernate, abogado penalista y docente de la Universidad del Rosario, quien aseguró que la reunión que tuvieron papá e hijo no hace parte de las restricciones judiciales que tiene Petro Burgos.

“La prohibición de tener contacto con personas es clarísimo en decir que es con personas que tienen relación con la investigación, el ningún caso está el presidente ahí, él no es una de las personas de las cuales promete colaboración. No hay ningún obstáculo en lo absoluto de nada”, explicó Bernate.

Ante la justicia, la visita del presidente a Petro Burgos corresponde a un encuentro de padre e hijo, por eso no hay ninguna limitación ni restricción sobre las visitas o el número de reuniones que tenga el exdiputado de este carácter.

“Lo único es que no puede cambiar su sitio de residencia, desplazamientos, de resto puede recibir visitas de personas que no están relacionadas, es la visita de un papá”, explicó Bernate.

Por su parte, el abogado Iván Cancino coincidió y manifestó que no pasará nada porque la Fiscalía no está investigando al presidente.

“Nicolás ha sido claro que en los hechos en los cuales pesa la prohibición, el presidente no tenía ningún conocimiento. La Fiscalía no presentó a Gustavo Petro como participe de ninguna red de corrupción. Se podía visitar, no se ha infringido ninguna norma ni decisión”, explicó el abogado.

Y reiteró Cancino: “No hay motivo para revocarle a Nicolás las medidas que están y pedirle una más rígida, no hay ningún motivo”.