Los congresistas que se oponen a bajarse el salario: ganan más de $40 millones

La posible reducción del salario de los congresistas siempre ha generado discusión por el alto valor monetario que reciben los senadores y representantes a la Cámara de Colombia por sus labores, esto a comparación del salario mínimo que reciben muchos colombianos.

¿Cuánto gana un congresista?

Actualmente, los congresistas tienen un salario superior a los $43 millones, ese valor quedó establecido en el aumento que anualmente el Gobierno Nacional debe ajustarle a los legisladores.

En la gaveta de proyectos del legislativo siempre han rondado iniciativas que buscan bajarle el salario a los congresistas, sin embargo, estas nunca han surtido su trámite. En esta legislatura hay un proyecto de ley en el Senado el cual buscar modificar el régimen salarial de los congresistas.

El proyecto es liderado por senadores de diferentes partidos como David Luna, de Cambio Radical, Germán Blanco, del Partido Conservador, Paloma Valencia, del Centro Democrático, Julián Gallo, de Comunes, entre otros, pero el mayor autor y ponente del proyecto es el senador Jota Pe Hernández de Alianza Verde.

El articulado ha avanzado lentamente en su proceso de discusión, ha surtido hechos como falta de quorums para su discusión y las críticas y cuestionamientos de quienes no se quieren bajar el sueldo.

¿Cuáles congresistas que no se quieren bajar el sueldo?

En medio de la discusión del proyecto hay diferentes congresistas que han expresado su rechazo público a la reducción de su salario. Todas las quejas las han presentado senadoras.

Una de las senadoras que expresó sus reparos a la reducción de su sueldo fue Piedad Córdoba, del Pacto Histórico, colectividad de Gobierno.

“Los senadores trabajamos como las prostitutas de Hamburgo, en vitrina, a nosotros nos ven todo. Que hoy nos van dizque a clavar un proyecto de ley para rebajar el salario, pero yo me pongo a pensar que inmediatez, que falta de profundizar en los temas”, expresó Córdoba.

Otra senadora que se molestó fue Karina Espinosa, del Partido Liberal, quien expresó que necesitaba saber en cuánto le quedaría el sueldo para determinar si le era rentable o no ir al Congreso.

“De verdad tenemos que saber en cuánto nos va a quedar el salario, y si nos sirve o no venir; y si no, que nos dejen en las regiones y hagamos los debates virtuales. Yo tengo ganas de servirle a mi país, de servirle a mi departamento, pero creo que todo el que trabaja tiene que tener derecho a su remuneración”, afirmó Espinosa desde el legislativo.

También, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto, afirmó que los colombianos reconocían la labor de los congresistas, así como se hacía con los jugadores de fútbol.

“Por qué no se le discute a un futbolista que gana mucho, porque la gente del pueblo, que es distinta a los medios de comunicación y la opinión, reconoce a quién se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo y la dedicación. Yo misma he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes de la República; tengo la responsabilidad de responder por mi voto”, afirmó Zuleta.

Sobe este tipo de cuestionamientos, el senador Hernández afirmó que era sorpresivo que esas declaraciones fueran de congresistas que hacen parte de la bancada de Gobierno que cuestionó en el pasado este tipo de hechos.

“Impresionante que venga de congresistas que hicieron parte de una coalición que le prometió a los colombianos que se iban a bajar el salario y es la coalición del Pacto Histórico”, expresó Hernández.

Sin embargo, el senador destacó a sus colegas: “Les valoro que salgan a decir de frente, a comparación de otros congresistas que están diciéndole a los colombianos ahí en plenaria que están de acuerdo, pero detrás en los pasillos me dicen “Jota Pe usted es un HP, lo estamos odiando, cómo es que nos va a bajar el salario” valoro más a un descarado frentero, que a un descarado hipócrita”.

Sigue la discusión en Senado

Se tiene previsto que a las 03:00 p.m. la plenaria del Senado retome en segundo debate la discusión del proyecto de ley.