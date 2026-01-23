CANAL RCN
Reclutamiento forzado de menores en Colombia: 257 casos registrados en 2025

Los datos evidencian que, pese a los esfuerzos institucionales, la capacidad del Estado para proteger y garantizar los derechos de la niñez en zonas de conflicto continúa siendo insuficiente.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
08:15 a. m.
El reclutamiento forzado de menores continúa siendo una de las problemáticas más graves del conflicto armado colombiano.

Durante 2025, esta práctica ilegal no solo persistió, sino que mostró cifras alarmantes que evidencian las dificultades del Estado para proteger a la niñez en territorios vulnerables.

Cifras alarmantes y población más afectada

Según datos de la Defensoría del Pueblo, 2025 cerró con 257 casos de menores víctimas de grupos armados ilegales. Las cifras revelan que cada mes al menos 21 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados forzosamente por estas organizaciones, lo que representa un promedio de casi un caso diario en todo el territorio nacional.

La población indígena resultó ser la más vulnerable ante este flagelo, concentrando el 47% del total de casos registrados. Esta situación refleja la particular exposición de las comunidades originarias que habitan en zonas de presencia de grupos armados, donde el Estado enfrenta serios desafíos para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la niñez.

En cuanto a la distribución geográfica, el departamento del Cauca encabeza las estadísticas con 93 casos reportados, convirtiéndose en el territorio más afectado por esta problemática.

Le siguen Antioquia con 25 casos registrados y Chocó con 22, departamentos que históricamente han sido escenarios de conflicto armado y disputa territorial entre grupos ilegales.

Llamado urgente al gobierno nacional

La persistencia de estos casos ha generado llamados urgentes a que el gobierno nacional actúe de manera contundente frente a esta situación. Los datos evidencian que, pese a los esfuerzos institucionales, la capacidad del Estado para proteger y garantizar los derechos de la niñez en zonas de conflicto continúa siendo insuficiente.

La figura del "niño soldado" se mantiene como una realidad dolorosa, especialmente en territorios indígenas y zonas campesinas, donde la presencia estatal es limitada y los grupos armados ejercen control territorial.

Las cifras de 2025 representan un desafío mayúsculo para las políticas de protección a la infancia y evidencian la necesidad de fortalecer la presencia institucional en las regiones más afectadas, así como de implementar estrategias integrales de prevención que involucren a las comunidades y garanticen condiciones de seguridad para los menores en riesgo.

