“Su olor me daba asco”: practicante reveló como la abusaba un superior en floricultivo de Tocancipá

Una joven que realizaba sus prácticas profesionales en una empresa floricultora de Tocancipá, Cundinamarca, denunció que habría sido abusada sexualmente por un hombre que ejercía un cargo de autoridad sobre ella.

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El señalado fue enviado a la cárcel mientras avanza la investigación por hechos que habrían ocurrido en varias ocasiones, entre agosto y septiembre de 2025.

Según la Fiscalía, el hombre se desempeñaba como asistente de Recursos Humanos* y presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. La joven era pasante y estaba asignada para apoyarlo en sus funciones. Esta diferencia jerárquica es uno de los elementos centrales de la investigación.

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Durante la audiencia, la Fiscalía detalló cómo habrían ocurrido los hechos:

Condujo a la víctima al área de archivo bajo el pretexto de buscar una carpeta laboral y una vez allí, aprovechando que se encontraban solos, usted le dice a la víctima que se quite la chaqueta que llevaba. Ella le manifiesta que no se la quiere quitar. En ese instante, usted, en su insistencia, le ha quitado la chaqueta y le manifiesta esos vejámenes de tipo sexual.

La joven relató que la presencia del hombre le generaba rechazo y que buscaba salir de la oficina para evitar estar cerca de él. La situación llegó a hacerla dudar de si debía continuar con sus prácticas.

En su testimonio, también mencionó a otra pasante que, según dijo, habría vivido una situación similar. Ese señalamiento deberá ser esclarecido por los investigadores.

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Buscan identificar coincidencias en ADN del agresor y sus víctimas

Medicina Legal explica que el Banco Nacional de Perfiles Genéticos puede ayudar a identificar coincidencias o descartar personas mediante la comparación de perfiles de ADN obtenidos durante una investigación penal.

La coordinadora de genética de Medicina Legal señaló:

Esta es una herramienta investigativa muy importante que nos va a permitir ajustar a muchas víctimas, a varias víctimas, con un mismo agresor. Ese es el objetivo.

Actualmente, el ingreso de perfiles al banco está limitado a los casos en los que hay una orden judicial. Medicina Legal explica que una ley permitiría ampliar el banco y facilitar la conexión entre investigaciones, especialmente en casos donde podría haber múltiples víctimas de un mismo agresor.