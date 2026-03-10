CANAL RCN
Colombia Video

“Su olor me daba asco”: practicante reveló como la abusaba un superior en floricultivo de Tocancipá

La víctima realizaba prácticas laborales bajo la supervisión del señalado. Habría otra pasante afectada en la misma empresa.

Yhonay Díaz

octubre 03 de 2026
08:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una joven que realizaba sus prácticas profesionales en una empresa floricultora de Tocancipá, Cundinamarca, denunció que habría sido abusada sexualmente por un hombre que ejercía un cargo de autoridad sobre ella.

Hermanos de 8 y 11 años habrían sido abusados sexualmente por conocida familiar en Buenaventura
RELACIONADO

Hermanos de 8 y 11 años habrían sido abusados sexualmente por conocida familiar en Buenaventura

El señalado fue enviado a la cárcel mientras avanza la investigación por hechos que habrían ocurrido en varias ocasiones, entre agosto y septiembre de 2025.

Según la Fiscalía, el hombre se desempeñaba como asistente de Recursos Humanos* y presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. La joven era pasante y estaba asignada para apoyarlo en sus funciones. Esta diferencia jerárquica es uno de los elementos centrales de la investigación.

Sacerdote abusaba sexualmente a una niña de 13 años en casa cural de Buga
RELACIONADO

Sacerdote abusaba sexualmente a una niña de 13 años en casa cural de Buga

Revelan detalles de los presuntos abusos sexuales de un superior a su practicante

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló cómo habrían ocurrido los hechos:

Condujo a la víctima al área de archivo bajo el pretexto de buscar una carpeta laboral y una vez allí, aprovechando que se encontraban solos, usted le dice a la víctima que se quite la chaqueta que llevaba. Ella le manifiesta que no se la quiere quitar. En ese instante, usted, en su insistencia, le ha quitado la chaqueta y le manifiesta esos vejámenes de tipo sexual.

La joven relató que la presencia del hombre le generaba rechazo y que buscaba salir de la oficina para evitar estar cerca de él. La situación llegó a hacerla dudar de si debía continuar con sus prácticas.

En su testimonio, también mencionó a otra pasante que, según dijo, habría vivido una situación similar. Ese señalamiento deberá ser esclarecido por los investigadores.

Auxiliar de enfermería fue capturado por un presunto caso de abuso sexual a un paciente en UCI
RELACIONADO

Auxiliar de enfermería fue capturado por un presunto caso de abuso sexual a un paciente en UCI

Buscan identificar coincidencias en ADN del agresor y sus víctimas

Medicina Legal explica que el Banco Nacional de Perfiles Genéticos puede ayudar a identificar coincidencias o descartar personas mediante la comparación de perfiles de ADN obtenidos durante una investigación penal.

La coordinadora de genética de Medicina Legal señaló:

Esta es una herramienta investigativa muy importante que nos va a permitir ajustar a muchas víctimas, a varias víctimas, con un mismo agresor. Ese es el objetivo.

Actualmente, el ingreso de perfiles al banco está limitado a los casos en los que hay una orden judicial. Medicina Legal explica que una ley permitiría ampliar el banco y facilitar la conexión entre investigaciones, especialmente en casos donde podría haber múltiples víctimas de un mismo agresor.

Director de colegio habría abusado sexualmente a un estudiante de 15 años en Bogotá
RELACIONADO

Director de colegio habría abusado sexualmente a un estudiante de 15 años en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cámara de Representantes

¿Qué pasó con los $850 millones asignados a la Comisión de Acusaciones?

Procuraduría General de la Nación

Primicia | Procuraduría le pone la lupa a billonario contrato de Air-e con empresa china

Alimentos

Colombia desperdicia 9,76 millones de toneladas de alimentos al año

Otras Noticias

Millonarios

Sorpresa en Copa BetPlay: Barranquilla eliminó a Millonarios y así quedaron los cuartos de final

Millonarios quedó eliminado de Copa BeTPlay a manos del Barranquilla FC. Así quedaron los cuartos de final.

Brasil

Brasil acude a las urnas para elecciones presidenciales y legislativas: Lula vs Bolsonaro

Sigue la tensión por el rumbo político que tomará el país entre el 2027 y el 2031. Según las encuestas, ninguno de los candidatos obtendría el 50% en primera vuelta.

Shakira

Shakira y Dua Lipa cantaron ‘Antología’ juntas por primera vez: vea el video

Comercio

Daños en pintura de autos de lujo: ¿Cómo repararlos?

Enfermedades

¿Por qué algunas personas se desmayan al ver sangre? La ciencia explica qué ocurre