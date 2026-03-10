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¿Qué pasó con los $850 millones asignados a la Comisión de Acusaciones?

En un documento conocido en exclusiva por Noticias RCN aparece el nombre de Wadith Manzur, quien habría obtenido parte de este presupuesto.

Santiago Mendoza

octubre 03 de 2026
08:13 p. m.
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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se encuentra detenida desde hace dos meses pese a haber recibido $850 millones para el primer semestre de 2025, según documento exclusivo obtenido por Noticias RCN.

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El documento de asignación presupuestal establece:

Por medio de la presente me permito enviar la distribución del presupuesto correspondiente al primer semestre de 2025 asignado a esta comisión para el desarrollo de actividades correspondientes a la misma y horario de abogados contratados por los diferentes representantes investigadores.

El monto total alcanza los $850 millones, con partidas específicas como $130 millones para la presidencia de la comisión y secretario de la comisión por otros $130.

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Wadith Manzur aparece en los gastos del presupuesto de la Comisión de Acusación

Entre los nombres que aparecen en la lista de asignaciones figura Wadith Manzur, quien recibió $50 millones. Manzur se encuentra privado de libertad por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Actualmente, la Comisión se encuentra frenada por falta de recursos. Más de 2.400 procesos permanecen detenidos, a pesar del grueso presupuesto que le fue asignado.

El representante a la Cámara, Daniel Briceño, alertó por los procesos detenidos por falta de recursos: "Esta es la segunda advertencia que hacemos. Hoy no hay recursos para que dicha comisión funcione, que necesita de abogados".

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Investigaciones detenidas en la Comisión de Acusaciones

Esta situación tiene en alerta a varios congresistas por investigaciones de alto perfil que permanecen estancadas, entre ellas el caso del niño Kevin Acosta que involucra al expresidente Gustavo Petro.

En el año 2025, cerca de $1.600 millones fueron destinados a la comisión, según registros citados en el informe.

La inactividad de la Comisión de Acusaciones es la encargada de fiscalizar a los más altos funcionarios del Estado y en este momento se encuentra paralizada.

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