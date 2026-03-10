¿Qué pasó con los $850 millones asignados a la Comisión de Acusaciones?

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes se encuentra detenida desde hace dos meses pese a haber recibido $850 millones para el primer semestre de 2025, según documento exclusivo obtenido por Noticias RCN.

El documento de asignación presupuestal establece:

Por medio de la presente me permito enviar la distribución del presupuesto correspondiente al primer semestre de 2025 asignado a esta comisión para el desarrollo de actividades correspondientes a la misma y horario de abogados contratados por los diferentes representantes investigadores.

El monto total alcanza los $850 millones, con partidas específicas como $130 millones para la presidencia de la comisión y secretario de la comisión por otros $130.

Wadith Manzur aparece en los gastos del presupuesto de la Comisión de Acusación

Entre los nombres que aparecen en la lista de asignaciones figura Wadith Manzur, quien recibió $50 millones. Manzur se encuentra privado de libertad por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Actualmente, la Comisión se encuentra frenada por falta de recursos. Más de 2.400 procesos permanecen detenidos, a pesar del grueso presupuesto que le fue asignado.

El representante a la Cámara, Daniel Briceño, alertó por los procesos detenidos por falta de recursos: "Esta es la segunda advertencia que hacemos. Hoy no hay recursos para que dicha comisión funcione, que necesita de abogados".

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Investigaciones detenidas en la Comisión de Acusaciones

Esta situación tiene en alerta a varios congresistas por investigaciones de alto perfil que permanecen estancadas, entre ellas el caso del niño Kevin Acosta que involucra al expresidente Gustavo Petro.

En el año 2025, cerca de $1.600 millones fueron destinados a la comisión, según registros citados en el informe.

La inactividad de la Comisión de Acusaciones es la encargada de fiscalizar a los más altos funcionarios del Estado y en este momento se encuentra paralizada.