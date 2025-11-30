CANAL RCN
Colombia Video

Mujeres que inspiran: Ingrid Macher, sobreviviente de cáncer a pionera del fitness digital

La entrenadora colombiana superó la quiebra económica y el cáncer de seno para convertirse en referente de bienestar con millones de seguidores.

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
05:09 p. m.
La historia de Ingrid Macher comienza lejos de los reflectores y las plataformas digitales donde hoy es reconocida. A los 19 años, esta colombiana dejó Bogotá rumbo a Puerto Rico en busca de un futuro mejor, enfrentando siete años como madre soltera antes de establecerse en Miami, donde trabajos ajenos a sus aspiraciones televisivas marcaron sus primeros pasos en Estados Unidos.

Una historia de superación

El punto de inflexión llegó tras conocer a su actual esposo y tener una segunda hija. Sin embargo, el aumento de 50 libras de peso desencadenó una crisis de salud.

"Yo engordé 50 libras y yo era feliz hasta que me llegó el asma y el asma casi me quita la vida un 24 de diciembre que en el 2008", relató Macher.

Ese año, Dios le dio "un ultimátum" que coincidió con la quiebra financiera del matrimonio y un episodio doloroso cuando alguien publicó una fotografía comprometedora en Facebook que la llevó a tomar una determinación fundamental para su vida.

Perdió peso, modificó su alimentación y comenzó a motivar a otras mujeres a través de internet. Su primer post generó resultados inesperados.

"Al final del día tenía 65 mil fans con mi primer post que hice, pero esta página fue la primera página que se abrió en Facebook. Fanpage en español de fitness, yo empecé hace 14 años", recordó la nutricionista, convirtiéndose en pionera del contenido de bienestar en español en redes sociales.

Crucial desafío de salud

El 2017 marcó su mayor desafío personal: un diagnóstico de cáncer de seno. Los medios estadounidenses cuestionaron su credibilidad.

"La mujer más saludable de este mundo tiene cáncer, la que toma jugos verdes está enferma", explicó Macher.

Enfrentando dos años y medio de tratamiento, optó por terapias alternativas, pero en 2019 decidió someterse a una doble mastectomía.

"Cuando abrí los ojos, en esa sala donde me llevan a recuperarme, vi una ventana y en esa ventana había un cielo azul y yo en ese momento entendí que Dios me entregó la victoria", expresó.

A los 49 años, Macher enfrentó la perimenopausia y sus efectos corporales. Rechazando tratamientos médicos tradicionales que "te alivian un poquito los síntomas, pero te empeoran otras cosas", decidió escribir sobre grasa perimenopáusica, ayudando a mujeres que "se rinden en esta edad, porque lo tratan todo y se dan cuenta que es imposible".

Inspirador ejemplo a seguir

Más allá de su trabajo como experta en nutrición y autora, Macher cofundó con otras colombianas la ‘Caravana de Amor’, iniciativa que desde hace una década lleva comida, juguetes y apoyo a miles de niños en Colombia y Latinoamérica, demostrando su compromiso con la comunidad hispana.

