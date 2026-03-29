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Asesinó a sangre fría a un hombre en Kennedy y la Policía lo capturó cuando intentaba escapar

La Policía interceptó al presunto agresor a pocas cuadras del lugar del crimen en Patio Bonito.

Asesinó a sangre fría a un hombre en Kennedy y la Policía lo capturó cuando intentaba escapar
Foto: captura de video Mebog

Noticias RCN

marzo 29 de 2026
10:16 a. m.
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El crimen que se registró en las últimas horas en el barrio Patio Bonito de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, dejó como saldo una persona muerta por varios impactos de arma de fuego.

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De acuerdo con las autoridades, tras recibir la alerta de los hechos, encontraron a la víctima tendida en la vía pública, sin signos vitales y con múltiples heridas causadas por disparos.

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Así cayó el asesino de un hombre en Patio Bonito, Kennedy

Los policías lograron identificar a un hombre que huía de la zona, lo que permitió orientar la acción operativa hacia su ubicación.

En cuestión de minutos, se desplegó un plan de cierre y búsqueda con apoyo de otras unidades para evitar su escape.

A pocas cuadras del lugar de los hechos, el sospechoso, de 24 años, fue interceptado por los uniformados. Durante el procedimiento de registro, las autoridades encontraron en su poder un arma de fuego tipo revólver con munición, lo que reforzó las sospechas sobre su presunta participación en el crimen.

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Los antecedentes del hombre que asesinó a otro en Patio Bonito

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Las investigaciones también permitieron establecer que el detenido contaba con antecedentes judiciales por tentativa de homicidio y lesiones personales, lo que agrava su situación frente a las autoridades.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna a través de la línea de emergencia 123 cualquier hecho sospechoso o que ponga en riesgo la tranquilidad de la comunidad.

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