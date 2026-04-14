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Intento de hurto a camión de valores en Bogotá deja un herido

Según se observa en videos grabados por personas que se encontraban cerca del local, se trata de una de las personas que custodiaba el vehículo.

Foto: Cortesía
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abril 14 de 2026
05:46 p. m.
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El intento de hurto a los escoltas de un camión de valores en Bogotá interrumpió, la tarde del martes, 14 de abril, lo que parecía un procedimiento estándar en las instalaciones del Oxxo de la calle 45 con carrera 16, en Bogotá.

En un video grabado por testigos se ve a los trabajadores del lugar junto a agentes de la Policía Metropolitana ayudando a salir a uno de los escoltas que habría resultado herido durante el atraco.

La algarabía llamó la atención de los trabajadores y habitantes del barrio Palermo, que rodearon el establecimiento comercial, frente al que se encontraba, aún estacionado, el vehículo, que estaría vinculado a la empresa Transportadora de Valores del Sur.

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Ladrones lograron llevarse una maleta: este sería su modus operandi

De acuerdo con información preliminar, dos delincuentes ingresaron al establecimiento comercial, en el que los escoltas adelantaban su trabajo, y los intimidaron con armas de fuego.

Uno de ellos arrojó un objeto contundente contra la cabeza de uno de los trabajadores, generándole heridas que, por suerte, no fueron de gravedad, y tomó una maleta, aunque se desconoce cuál era su contenido.

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Autoridades trabajan en localizarlos:

De inmediato, la Policía se presentó en el lugar para adelantar las labores investigativas y recolectar material probatorio, incluyendo los videos de las cámaras de seguridad del sector.

Con las grabaciones, esperan individualizar a los delincuentes y poder seguirles la pista hasta lograr su captura. Sin embargo, la ciudadanía exige medidas efectivas y mayores controles contra la delincuencia en Bogotá.

Apenas el domingo, en el robo a una carnicería en la localidad de Engativá, un joven recibió un disparo en la cabeza y falleció tras ser trasladado a un centro hospitalario.

Días antes, otro robo armado se registró en un restaurante de la localidad de Chapinero y, en Suba, delincuentes hurtaron una camioneta con una menor de edad dentro.

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