CANAL RCN
Colombia

“Interpondremos recurso de casación”: Iván Cepeda tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe

La reacción del senador ocurre después de la decisión en segunda instancia.

Iván Cepeda salario congresistas
FOTO: Senado de la República

Noticias RCN

octubre 21 de 2025
02:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, demandante en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció luego del fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió al exmandatario de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Reacciones y próximos pasos legales tras la absolución de Álvaro Uribe por el Tribunal Superior de Bogotá
RELACIONADO

Reacciones y próximos pasos legales tras la absolución de Álvaro Uribe por el Tribunal Superior de Bogotá

“Anuncio que en cuanto termine la presentación de la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y del voto disidente de la magistrada Oviedo, daré declaraciones a medios de comunicación junto a la bancada de víctimas en este caso. Desde ya, informo que interpondremos, ante la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación”, expresó el senador en su cuenta de X.

Carolina Corcho tras el fallo en segunda instancia

A las reacciones de la bancada del Pacto Histórico también se sumó la precandidata presidencial Carolina Corcho.

Declaran inocente a Álvaro Uribe, pero el caso aún no termina: ¿Podría volver a ser condenado?
RELACIONADO

Declaran inocente a Álvaro Uribe, pero el caso aún no termina: ¿Podría volver a ser condenado?

“No estamos de acuerdo con la absolución de Álvaro Uribe Vélez, pero respetamos y acatamos las decisiones de la justicia. Las víctimas tienen el derecho de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe aún enfrenta investigaciones por crímenes de lesa humanidad que no avanzan en esa misma Corte, lo que reafirma la urgencia de una reforma profunda a la justicia”, afirmó Carolina Corcho a través de su cuenta de X.

A las reacciones del Pacto Histórico se suma la de la senadora María José Pizarro. "Álvaro Uribe está condenado ante la historia. El investigado es y seguirá siendo Uribe. El proceso continúa. La lucha contra la impunidad y la clase política aliada con el paramilitarismo sigue. Gracias, Iván Cepeda, demostraste que el camino es la verdad!", dijo a través de su cuenta de X.

Abogado ratifica recurso de casación

A este anuncio se sumó el abogado penalista Miguel Ángel del Río Malo, defensor de las víctimas en el caso, quien ratificó la intención de acudir a la Corte Suprema: “Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

Bogotá

VIDEO | Así se vería la nueva calle 13: la megaobra en Bogotá que beneficiaría a millones

Gustavo Petro

Denuncian a Petro ante la CPI por supuestos nexos con narcotráfico, alianzas con el régimen de Maduro y más

Otras Noticias

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Luego de haber realizado el primer ataque contra una embarcación en el Pacífico, la administración Trump dijo que es hora de perseguir a los cárteles por tierra.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Tras un nuevo reto que generó todo tipo de emociones, los chefs tomaron una decisión y quedó conformado el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025