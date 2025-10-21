“Interpondremos recurso de casación”: Iván Cepeda tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, demandante en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció luego del fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió al exmandatario de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

RELACIONADO Reacciones y próximos pasos legales tras la absolución de Álvaro Uribe por el Tribunal Superior de Bogotá

“Anuncio que en cuanto termine la presentación de la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y del voto disidente de la magistrada Oviedo, daré declaraciones a medios de comunicación junto a la bancada de víctimas en este caso. Desde ya, informo que interpondremos, ante la Corte Suprema de Justicia, recurso de casación”, expresó el senador en su cuenta de X.

Carolina Corcho tras el fallo en segunda instancia

A las reacciones de la bancada del Pacto Histórico también se sumó la precandidata presidencial Carolina Corcho.

“No estamos de acuerdo con la absolución de Álvaro Uribe Vélez, pero respetamos y acatamos las decisiones de la justicia. Las víctimas tienen el derecho de apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe aún enfrenta investigaciones por crímenes de lesa humanidad que no avanzan en esa misma Corte, lo que reafirma la urgencia de una reforma profunda a la justicia”, afirmó Carolina Corcho a través de su cuenta de X.

A las reacciones del Pacto Histórico se suma la de la senadora María José Pizarro. "Álvaro Uribe está condenado ante la historia. El investigado es y seguirá siendo Uribe. El proceso continúa. La lucha contra la impunidad y la clase política aliada con el paramilitarismo sigue. Gracias, Iván Cepeda, demostraste que el camino es la verdad!", dijo a través de su cuenta de X.

Abogado ratifica recurso de casación

A este anuncio se sumó el abogado penalista Miguel Ángel del Río Malo, defensor de las víctimas en el caso, quien ratificó la intención de acudir a la Corte Suprema: “Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado”.