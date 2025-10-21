Declaran inocente a Álvaro Uribe, pero el caso aún no termina: ¿Podría volver a ser condenado?
Tres magistrados fueron los encargados de la lectura del fallo en segunda instancia sobre el proceso penal y la condena contra Álvaro Uribe.
Noticias RCN
12:59 p. m.
Este martes 21 de octubre se llevó a cabo la lectura, en segunda instancia, de la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá sobre la condena dictada por la jueza Sandra Heredia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a 12 años de prisión.
La decisión fue tomada por los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá: Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo.
Este es un fallo histórico que se definió en el análisis de los puntos de la primera instancia y en los 12 años proferidos por la juez Sandra Liliana Heredia el pasado 28 de julio.
Con dos votos a favor y uno en contra, de la magistrada María Leonor Oviedo, el TSB decidió declarar inocente al expresidente Uribe al absolverlo de los dos delitos por los que fue condenado y revocar la medida de detención por lo que quedó en libertad plena.
Caso Álvaro Uribe no termina con el fallo en segunda instancia del TSB
De acuerdo con el exdirector del CTI, Julián Quintana, es importante tener en cuenta que este caso no acaba con la decisión en segunda instancia, porque sea cual sea la decisión irá a la Sala de Casación Penal ante la Corte Suprema de Justicia por alguna de las dos partes.
Una vez conocida la decisión, el proceso a seguir en el caso es el estudio en Sala de Casación que emitirá un fallo determinante en el caso.
¿Álvaro Uribe Vélez pierde sus derechos políticos para aspirar al Congreso?
El expresidente Álvaro Uribe anunció una campaña al Senado de la República, tras la decisión tomada en segunda instancia, uno de los principales cuestionamientos es si pierde sus derechos políticos o si puede seguir adelante durante el recurso extraordinario de casación.
Quintana explicó que “siempre y cuando se interponga la casación (ante una condena), sus derechos políticos siguen vigentes, no los pierde”.
Se presume que el presidente es totalmente inocente hasta que el fallo no quede firme.
Señaló que esto significa que “le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, dirimir la petición, en este caso, de la defensa, o en una eventual absolución, de la Fiscalía o de las víctimas”.
Hasta tanto no quede en firme la decisión de la sentencia, el expresidente no pierde sus derechos, lo que lo posibilita a participar en cualquier campaña electoral, sea al Senado o a la Cámara.