¿Qué se sabe de la intoxicación masiva en Barranquilla?: Hay 41 personas afectadas

Entre los afectados hay 24 niños y un menor de dos años que permanece en cuidados intensivos.

noviembre 27 de 2025
01:31 p. m.
En el barrio Barlovento, en Barranquilla, un olor penetrante se propagó por varias cuadras y terminó provocando una intoxicación masiva.

La Policía del Atlántico informó que 41 personas resultaron afectadas por los vapores, entre ellas varios menores de edad y un niño de dos años que tuvo que ser remitido a la unidad de cuidados intensivos.

¿Qué se sabe de la intoxicación masiva en Barranquilla?

La crisis comenzó cuando habitantes de Barlovento reportaron un olor insoportable que comenzó a extenderse rápidamente, generando malestar, mareos y dificultades respiratorias entre quienes se encontraban en la zona.

Minutos después, múltiples familias empezaron a pedir ayuda mientras los niños presentaban tos persistente, lagrimeo y vómito.

Las autoridades confirmaron que la emergencia se desencadenó por la presencia de un agente químico vertido en el caño de La Auyama.

En ese preciso momento se realizaban labores de soldadura en un planchón ubicado en el sector, situación que habría contribuido a la liberación del olor que afectó a decenas de personas.

¿Cómo están los afectados por la intoxicación masiva en Barranquilla?

De acuerdo con la policía, 24 niños y un adolescente de 16 años resultaron intoxicados, todos ellos remitidos a valoración médica.

El comandante operativa de la Policía de Barranquilla, Belkyn Villarreal, explicó:

Se presenta una emergencia por la presencia de un agente químico que fue arrojado al caño de La Auyama, que produjo intoxicación y afecciones respiratorias a 24 niños y a un adolescente de 16 años de edad que fue trasladado a un centro asistencial. La Policía Nacional en Barranquilla realiza acompañamiento a la familia de estos menores.

Entre los afectados también se encuentra un niño de dos años que tuvo que ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de los síntomas.

Por ahora, las autoridades continúan verificando qué tipo de sustancia fue arrojada y quién estaría detrás del hecho.

