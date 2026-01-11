Masacre en Abejorral: hallan tres cuerpos en alto grado de descomposición

Una nueva masacre sacude al departamento de Antioquia. Tres personas fueron asesinadas en el municipio de Abejorral, en el oriente antioqueño, según confirmaron la Policía de Antioquia y la Secretaría de Gobierno local. Los cuerpos fueron encontrados en alto grado de descomposición, lo que dificulta las labores de identificación y el esclarecimiento de los hechos.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió el caso y adelanta las diligencias judiciales necesarias para determinar las circunstancias de los homicidios. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre la identidad de las víctimas ni las posibles causas del triple crimen.

Ejército y Policía refuerzan operativos en la zona

De acuerdo con fuentes oficiales, de manera inmediata se iniciaron las coordinaciones necesarias con el Ejército Nacional para apoyar las labores investigativas en la zona. La Policía Nacional dispuso de un equipo especializado que trabaja en la recolección de elementos materiales probatorios que permitan avanzar en la investigación.

El hallazgo de los cuerpos ha generado preocupación entre los habitantes de Abejorral, municipio que históricamente ha enfrentado problemas de seguridad relacionados con la presencia de grupos armados ilegales. Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis sobre los responsables del hecho.

Identificación de las víctimas y llamado a la comunidad

La Sijín concentra sus esfuerzos en la identificación de las víctimas, proceso que se ve retrasado por el avanzado estado de descomposición en que fueron encontrados los cuerpos. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la identidad de los fallecidos y sus posibles vínculos con el crimen.

Este hecho se suma a la estadística de violencia que afecta al departamento de Antioquia, donde diversos municipios han reportado incrementos en homicidios y otros delitos relacionados con el conflicto armado y el crimen organizado.