Violento ataque en Cajibío, Cauca, genera fuertes daños en hospital y viviendas de la zona

La tranquilidad de los habitantes del municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca, se vio violentamente interrumpida tras un potente ataque con explosivos que tuvo como blanco principal la infraestructura energética de la zona.

El atentado no solo puso en riesgo la estabilidad eléctrica de la región, sino que dejó graves afectaciones en el hospital local y en múltiples viviendas civiles, generando una ola de indignación y zozobra.

Este violento suceso fue dirigido contra una torre de energía eléctrica ubicada estratégicamente en la salida que conduce hacia la vereda El Túnel. Según los primeros reportes de las autoridades, los perpetradores instalaron cargas de alto poder en la base de la estructura.

La detonación, que se sintió en gran parte del casco urbano, comprometió seriamente la estabilidad de la torre, dejando a la comunidad ante la inminente amenaza de un corte masivo del fluido eléctrico.

Hospital y viviendas sufrieron fuertes daños por ataque explosivo

Sin embargo, el daño colateral fue lo que más alarmó a la población. A escasos 400 metros del epicentro de la explosión se encuentra el Hospital Municipal de Cajibío. La onda expansiva impactó de lleno contra la fachada del centro asistencial, provocando la rotura de ventanales y daños estructurales en las áreas de atención.

A través de impactantes videos grabados por el personal médico y pacientes que se encontraban en la fachada del hospital, se pudo evidenciar el nivel de la emergencia. Las imágenes muestran escombros, vidrios esparcidos por los pasillos y el desespero de quienes, en ese momento, buscaban refugio en los puntos más seguros de la edificación.

Además del hospital, varias viviendas aledañas sufrieron daños considerables. Tejas levantadas, muros agrietados y ventanales destruidos son el saldo material de una acción que la comunidad califica como un ataque directo contra la población civil.

El Gobernador del Cauca se pronunció de manera contundente a través de sus canales oficiales, condenando el acto terrorista y señalando que estas acciones buscan amedrentar a las instituciones y sabotear el desarrollo de la región. El mandatario departamental hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar la presencia de la fuerza pública en este corredor estratégico.

Por el momento, los servicios médicos en el Hospital de Cajibío se mantienen bajo alerta máxima. Aunque se continúa brindando atención de urgencias, las autoridades locales evalúan si es necesario el traslado de algunos pacientes debido a los daños en la infraestructura.