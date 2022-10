Iván Cepeda dio a conocer el “enemigo interno” que tiene el Gobierno Nacional

Durante las últimas horas el Gobierno Nacional ha estado inmerso en una gran polémica de supuestas discusiones entre sus principales integrantes, debido a las declaraciones que entregó el presidente Gustavo Petro en su visita al departamento del Cauca, en las que aseguró que existía un “enemigo interno” en su mandato.

“En cada oficina pública de Colombia (...) el principal rival del Gobierno está en su interior, es un enemigo interno representado por maneras de pensar y por personas que no permiten que se den los cambios, a pesar de que el presidente quiera. Proponemos la reforma agraria y alguien dice que no se pueden comprar las tierras”, fueron las palabras del mandatario colombiano.

En su recorrido al municipio de Caldono, junto al ministro de Interior, Alfonso Prada, el mandatario tocó temas como la disminución de las confrontaciones entre campesinos e indígenas. Sus palabras fueron consideradas como indirectas para el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con quien ha presentado diferencias respecto a la compra de los millones de hectáreas ganaderas en el país.

Debido al gran ruido que se formó alrededor de esta situación, el mandatario tuvo que pronunciarse mediante sus redes sociales y aclarar que se trató de un malentendido y nunca quiso hacer referencia al ministro de Hacienda con sus declaraciones.

“El enemigo interno es el acumulado de normas y pasos hechos en la administración nacional durante décadas para defender intereses particulares poderosos e impedir los cambios en favor de la gente”, trinó Petro.

Distintos miembros de la política colombiana se refirieron a la gran polémica que surgió en redes sociales y el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no fue la excepción.

Uno de los constructores de la ‘paz total’ como lo es Cepeda, quiso explicar el “enemigo interno” que tiene el Gobierno de Gustavo Petro, asegurando que el mandatario tiene toda la razón al afirmar que aquello existe.

“El presidente Gustavo Petro tiene toda la razón: nuestro ‘enemigo interno’ es el fetichismo legal, el culto a los aparatos burocráticos, el formalismo paralizante. Debemos liberar la imaginación política de esas taras, ejecutar los cambios, no anclarnos en procedimientos eternos”, dijo el senador en Twitter.

Ocampo y Petro

El ministro ha salido a aclarar algunas afirmaciones por parte del presidente en las últimas semanas, razón por la cual se intuyó que dichas declaraciones de Petro en el Cauca iban para el jefe de la cartera.

Respecto a la propuesta del presidente de financiar la compra de tres millones de hectáreas ganaderas con bonos de Títulos de Deuda Pública (TES), el ministro aseguró que no es posible.

“No sé si el presidente dijo eso o no (la compra de los tres millones de hectáreas), en todo caso desde el Ministerio de Hacienda tiene claro, ya que no se puede hacer, o sea, no se puede comprar tierras con TES”, dijo.