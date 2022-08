Iván Duque: “Hay información que destinarán $8.000 millones para atentar contra mí”

Iván Duque entregará el poder de Colombia el próximo siete de agosto en la posesión de Gustavo Petro, pero al parecer la vida del mandatario no dejará de correr peligro, pues según él, hay información de inteligencia sobre millonarias cifras que se estarían destinando para atentar contra su vida y la de otros funcionarios públicos.

Duque ha dado golpes certeros contra criminales de alto calibre, causando golpes contra el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, además de otras organizaciones al margen de la ley.

Con ello, el gobierno y su vida siempre ha sido franco de delincuentes. Según el mandatario, son alrededor de 8.000 millones de pesos los que se han destinado para acabar con su vida, la del ministro de Defensa, Diego Molano y la de cúpula militar, después de siete de agosto cuando finalice su periodo como presidente de la República.

En entrevista con Semana, Iván Duque señaló que Grupos Armados Organizados Residuales destinarían miles de millones en planes que atenten contra la vida de altos funcionarios públicos, empezando por él.

“Siempre he tratado de no abordar las amenazas porque no me gusta invocar esas situaciones. Pero hay información corroborada de inteligencia sobre miembros del GAOr 33 que están tratando de movilizar alrededor de 8.000 millones de pesos para la contratación de hombres armados que puedan atentar contra el ministro Molano, la cúpula militar y contra mí. Pero confío en la protección de la Policía y hemos tomado precauciones porque la información es verídica”, indicó.

De acuerdo con las versiones que maneja el mandatario, quienes estarían detrás de estos posibles futuros atentados serían: “Alias John Mechas, el mismo que estuvo detrás del atentado de Cúcuta. A quien también la extinta Marquetalia le pagó para que atentara contra el avión presidencial en una aproximación a la sabana de Bogotá. Ese grupo tiene esa obsesión y lo seguiremos enfrentando hasta el último día de nuestro gobierno”.

La manera en la que atentarían contra su vida todavía no es clara por parte de inteligencia, sin embargo, la alta suma de dinero que se estaría destinando sí sorprende al gobierno.

“No tenemos información exacta sobre qué tipo de atentado quisieran perpetrar, pero han intentado muchas cosas: explosivos, trataron de conseguir misiles de corto alcance para que pudieran estar en los conos de aproximación en la sabana de Bogotá, en las entradas del avión presidencial. En el ataque en Cúcuta, vimos que había información que les fue suministrada también por personas que conocían la ruta del helicóptero y que tenían datos sobre las coordenadas de aterrizaje. Nuestro gobierno ha enfrentado con toda la determinación a todos los grupos terroristas. A Los Pelusos, Los Caparros, Los Puntilleros, al Clan del Golfo, al GAOr 33 y la Narcotalia dejó de existir también en nuestro gobierno”, concluyó.