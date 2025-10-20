CANAL RCN
Colombia Video

Jairo Clopatofsky: "Estamos quedando completamente aislados dentro del proceso de la geopolítica"

El exembajador Jairo Clopatofsky habló en Tribuna RCN sobre las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y la pelea que hay al interior de la coalición Alma.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
01:47 p. m.
En Tribuna RCN estuvo el exembajador Jairo Clopatofsky. Habló sobre las tensiones diplomáticas con Estados Unidos y la pelea que hay al interior de la coalición Alma.

Andrés Guerra: "La tropa necesita volver a activarse en los 32 departamentos del país"
¿Hasta dónde se debe reclamar por el respeto de nuestra soberanía en el marco de la crisis con Estados Unidos?

“Me parece que Colombia ha cometido un gran error como consecuencia de este presidente, donde estamos quedando completamente aislados dentro del proceso de la geopolítica, que busca que tengamos países aliados, nuestra propia soberanía, pero esa se construye con base a las políticas internas y externas”.

“Colombia no tiene una política pública ni siquiera política de Estado a nivel internacional. Tenemos embajadores y cónsules que no están preparados para este cargo. Tenemos que fortalecer la carrera diplomática y consular, pero obviamente también el apoyo del presidente para los cargos de libre nombramiento y remoción”.

Daniel Quintero: "El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión"
A propósito de las manifestaciones del viernes en Bogotá, ¿hasta dónde va el respeto a la protesta y en qué punto se debe ejercer la autoridad?

“No vamos a permitir que los indígenas estén lanzando flechas a nuestra fuerza pública. Hay que respetarla y al uniforme hay que darle, como presidente de la República, todo un marco jurídico a nuestras fuerzas militares y de policía para que puedan actuar en todo el territorio nacional. No va a existir un solo territorio vedado en toda nuestra geografía nacional; y le daremos ese marco jurídico y también la protección para que puedan protegerse bajo los derechos humanos”.

Juan Carlos Pinzón habla de Santos y el acuerdo de paz: "Me sentí traicionado"
Se sabe que está molesto por la alianza entre la coalición Alma con otras fuerzas que apoyaron al presidente Petro

“Me siento completamente traicionado por las mismas directivas de nuestra coalición Alma que hemos venido construyendo y yo era uno de los fundadores, en introducir agentes ajenos a lo que hemos venido construyendo. Atenta directamente contra los principios y la ética de lo que fue establecido en esta alianza”.

